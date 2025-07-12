49 عاما، إسماعيل أحمد يواصل تحطيم الأرقام القياسية في ملاعب كرة السلة

كرة السلة، واصل إسماعيل أحمد لاعب كرة السلة المصري، تحطيم الأرقام القياسية في ملاعب كرة السلة العربية، بعد قيادة فريقه الرياضي بيروت لحصد لقب دوري كرة السلة اللبناني للموسم الحالي 2024/2025.

ونجح إسماعيل أحمد صاحب الـ49 عاما، في تقديم أداء جيد ومميز بدنيا وفنيا، وقيادة فريقه لحصد لقب الدوري اللبناني، ليواصل بذلك تحطيم كل الأرقام القياسية، مؤكدا أن السن مجرد رقم في البطاقة.

إسماعيل أحمد من مواليد 23 سبتمبر عام 1976 بمحافظة الإسكندرية، وبدأ مسيرته وعمره 17 عاما داخل صفوف نادي الاتحاد السكندري، قبل السفر إلى لبنان والانضمام لصفوف فريق الحكمة اللبناني.

وشارك مؤخرا مع الاتحاد السكندري موسمي 2021 و2022، وخاض عدد كبير من الرحلات الاحترافية في لبنان وكوريا الجنوبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.