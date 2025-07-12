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رياضة

49 عاما، إسماعيل أحمد يواصل تحطيم الأرقام القياسية في ملاعب كرة السلة

إسماعيل أحمد، فيتو
إسماعيل أحمد، فيتو

كرة السلة، واصل إسماعيل أحمد لاعب كرة السلة المصري، تحطيم الأرقام القياسية في ملاعب كرة السلة العربية، بعد قيادة فريقه الرياضي بيروت لحصد لقب دوري كرة السلة اللبناني للموسم الحالي 2024/2025.

ونجح إسماعيل أحمد صاحب الـ49 عاما، في تقديم أداء جيد ومميز بدنيا وفنيا، وقيادة فريقه لحصد لقب الدوري اللبناني، ليواصل بذلك تحطيم كل الأرقام القياسية، مؤكدا أن السن مجرد رقم في البطاقة.

إسماعيل أحمد من مواليد 23 سبتمبر عام 1976 بمحافظة الإسكندرية، وبدأ مسيرته وعمره 17 عاما داخل صفوف نادي الاتحاد السكندري، قبل السفر إلى لبنان والانضمام لصفوف فريق الحكمة اللبناني.

 

وشارك مؤخرا مع الاتحاد السكندري موسمي 2021 و2022، وخاض عدد كبير من الرحلات الاحترافية في لبنان وكوريا الجنوبية.

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كرة السلة إسماعيل أحمد الرياضي بيروت دوري كرة السلة اللبناني الاتحاد السكندري

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