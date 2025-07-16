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رياضة

وسام أبو علي يواجه عقوبة جديدة في الأهلي، اعرف التفاصيل

وسام أبو علي
وسام أبو علي

قرر محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، توقيع عقوبة مالية علي، وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب تغيبه عن مران الفريق اليوم.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن المهاجم الفلسطيني تغيب عن مران الأحمر الصباحي والمسائي اللذين أقيما اليوم الأربعاء، ضمن خطة إعداد الفريق للموسم الجديد. 

ويواصل الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تمرده داخل القلعة الحمراء، في ظل رغبة اللاعب الجارفة في الرحي عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري. 

 

عقوبات مالية ضد وسام أبو علي 

وقال شوبير في تصريحات عبر قناة الأهلي: وسام أبوعلي لم يخضع للكشف الطبي لأني أتوقع أنه سليم وغير مصاب ولكن تم تطبيق عقوبة مالية ضده بسبب غيابه عن الكشف.

وتابع شوبير: وسام أبو علي سلم جواز سفره لـ الأهلي الثلاثاء، وأعلن استعداده للسفر مع الفريق في تونس إذا لم يتم التوصل إلى الاتفاق مع العرض الأمريكي.

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محمد يوسف الأهلي وسام أبو علي

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