أخبار الفن اليوم: وفاة ضياء عز الدين.. مها الصغير تعود للأضواء من جديد.. والمتحدة تنهي تعاقد لميس الحديدي

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية، اليوم الأربعاء، عددًا من الأحداث الهامة وكانت كالآتي:

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عدم تجديد التعاقد مع الإعلامية لميس الحديدي لفترة جديدة بعد خمس سنوات من العمل معًا.

وقالت المتحدة في بيان لها: “بعد مسيرة امتدت لخمس سنوات متتالية، تم الاتفاق بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ولميس الحديدى على عدم تجديد التعاقد لفترة قادمة، وتتمنى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للميس الحديدى دوام التوفيق والرقى والتقدم والازدهار".

علقت الإعلامية لميس الحديدي على قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عدم تجديد التعاقد لفترة جديدة بعد خمس سنوات من العمل معًا.

وقالت الحديدي: أنهي سنوات العمل مع المتحدة، فخورة بما قدمت من عمل مهني، حاولت أن أقدم خلاله -قدر استطاعتي- ما يليق بالجمهور المصري.. أشكر فريق العمل العظيم الذي رافقني في مسيرتي الصحفية الطويلة على مختلف الشاشات المصرية والعربية وقدم كل ما يقدر من الجهد والمهنية في كل يوم نلتقيكم فيه.

وتابعت لميس الحديدي بـ: أشكر جمهوري العظيم -من اتفقوا ومن اختلفوا معي- على الدعم والمحبة والمساندة والنقد أيضا.. فلكم نعمل ومنكم نتعلم وبكم نستمر. وإلى تجربة صحفية وإعلامية جديدة قريبا بإذن الله.

رحل مساء اليوم الأربعاء عن عالمنا المطرب ضياء عز الدين، أحد أبرز أعضاء فرقة الموسيقي العربية بحسب ما أعلن عدد من الموسيقيين وأبناء دار الأوبرا.

ورحل ضياء عز الدين إثر إجرائه عملية قسطرة في القلب.



وشارك الراحل في عدد من الحفلات الغنائية برفقة فرقة الموسيقى العربية.

وفاة هيثم حجاج مدير الإنتاج والبرامج براديو نجوم إف إم

رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء الموافق 16 يوليو مدير الإنتاج والبرامج براديو نجوم إف إم هيثم حجاج بعد صراع طويل مع المرض.

وأقيمت صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة الظهر بمسجد أبو بكر الصديق بمساكن شيراتون، على أن تكون الدفنة بمقابر العائلة بالعبور.

تعرض نجل المخرج عمرو عابدين يحيى، لحادث مروري أليم في محيط معهد السينما بالجيزة

وكتب المخرج عمرو عابدين من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “قدر الله وماشاء فعل الحمد والشكر لله ربنا كريم وستار، نجا يحيى ابني من حادثة صعبة، كان صاحي ٣ أيام متواصلين جهد واخلاص شديد حبا في شغله لحد ماخلص تصوير مشروع تخرجه بمعهد السينما كمدير تصوير”

دومينيك حوراني تعيش لحظات رعب على متن طائرة وتسجل وصيتها الأخيرة

كشفت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني، عن خوضها واحدة من أكثر اللحظات رعبا في حياتها خلال رحلة عودتها من عطلة ترفيهية عائلية في فيينا.

وقالت دومينيك خلال مقطع فيديو انه قد بدأت الحكاية حين أقلعت الطائرة التي كانت تقل دومينيك وابنتها من فيينا، مضت الأمور في البداية بسلاسة، لكن مع اقتراب الهبوط، فوجئت الفنانة وجميع الركاب بلحظة استثنائية من الهلع والخوف، فعلى ارتفاع يقارب المترين فقط عن الأرض، فشلت الطائرة في الهبوط وأعادت الإقلاع، وسط اهتزازات حادة وفقدان واضح للتوازن، ليعيش الجميع لحظات ترقب ورعب لا تنسى.

عادت مها الصغير لنشاطها من جديد من خلال الظهور عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب الأزمة الأخيرة لها، وبدأت في حملة جديدة لترويج منتجاتها فى مجال التصميمات الفنية

ونشرت الصغير صورة من أحدث تصميمات الفنية وبدأت بالترويج لها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام

هذا الرجل أبي، المسلماني يكشف أحدث برامج التليفزيون المصري على شاشة الأولى

أعلن الكاتب أحمد المسلماني عن انطلاق برنامج (هذا الرجل أبي) على شاشة التليفزيون المصري قريبًا.

ويستضيف البرنامج أبناء المفكرين والعلماء والمبدعين والساسة والشخصيات العامة للحديث عن آبائهم، ويستعرض الضيوف شهادتهم على حياة آبائهم ومسيرتهم وقصة صعودهم ومواقفهم الموضوعية والذاتية.. في الحياة العامة والخاصة.

ويهدف البرنامج الذي يبث أسبوعيًا على شاشة القناة الأولي إلى تكريم الآباء وتعزيز مكانتهم، والتأكيد على تقديرهم واحترامهم، في ظل موجة تستهدف النيل من قيم الأسرة المصرية، وتضخيم الخلافات العائلية للتقليل من دور الأب في قيادة العائلة وحماية الأبناء، كما يهدف البرنامج إلى تعزيز رسالة الأب في إفادة محيطه ومجتمعه ومساعدة الآخرين.

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