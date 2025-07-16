بعد الجدل حول جرأة عروضها، بلاك بينك تتألق في لوس أنجلوس

بعد جدل واسع حول جرأة عروضهن في الأيام الماضية، أثبتت فرقة بلاك بينك الكورية الجنوبية مكانتها كواحدة من أبرز الفرق العالمية، محققة إنجازًا تاريخيًا في جولتها بأمريكا الشمالية، فقد تمكنت الفرقة من بيع أكثر من 100 ألف تذكرة في ملعب سوفي بالولايات المتحدة، لتسطر بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا في مسيرتها الفنية.

في 12 يوليو، انطلقت جولة فرقة الكيبوب "BlackPink" العالمية في لوس أنجلوس بملعب سوفي، أحد أهم أسواق الموسيقى عالميًا. ومع إضافة حفل ثانٍ في 13 يوليو، أصبحت الفرقة أول فرقة فتيات في التاريخ تبيع تذاكر حفلتين متتاليتين بالكامل في نفس الملعب، محققة بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا تجاوز 100 ألف معجب، وهذا الاستقبال الحافل جاء بعد غياب الفرقة عن أمريكا الشمالية لما يقرب من ثلاث سنوات، ما يؤكد القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي تحظى بها.

وتفاعل الجمهور بحماس شديد مع الفرقة الحية التي قدمت عرضًا مبهرًا من الأغاني الناجحة. ولم تكن العروض الفردية أقل إبهارًا، حيث أسرت جيسو الحضور بأدائها الحالم والمؤثر، بينما أذهلت ليسا الجميع بأدائها الجذاب. وقدمت جيني أداءً جريئًا بأسلوب هيب هوب مميز، فيما أشعلت روزي حماس الجمهور بصوتها الرقيق وطاقتها الحيوية.

وتميز الحفل بقيم الإنتاج عالية الجودة التي تشتهر بها وكالة YG الترفيهية، بالإضافة إلى الحضور المسرحي الفريد لعضوات بلاك بينك. كل لحظة في العرض كانت مصممة بعناية لتقديم تجربة بصرية وسمعية مذهلة، مع حركة سلسة للعضوات على المسرح أدت إلى انغماس الجمهور التام في الأجواء الاحتفالية.

جولة عالمية ناجحة وإصدار جديد يتصدر القوائم

بعد اختتام حفل لوس أنجلوس بنجاح، والذي يمثل نقطة انطلاق جولتها التي تتضمن سبعة عروض في أربع مدن بأمريكا الشمالية، تتوجه بلاك بينك الآن إلى شيكاغو وتورنتو ونيويورك. وستتواصل الجولة بعد ذلك في أماكن ضخمة حول العالم، مع محطات في ميلانو وبرشلونة ولندن وكاوهسيونغ وبانكوك وجاكرتا وبولاكان وسنغافورة وطوكيو وهونغ كونغ.

وفي سياق متصل، أصدرت الفرقة في 11 يوليو أغنيتها الرقمية الجديدة "Jump". وقد حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، متصدرة قوائم أفضل الأغاني على iTunes في 60 منطقة حول العالم، وتصدرت القوائم العالمية. وعلى موقع يوتيوب، وصلت الأغنية على الفور إلى المركز الأول في المخططات الرائجة والشعبية الصاعدة عالميًا، كما احتلت المركز الأول في مخطط مقاطع الفيديو الموسيقية الشعبية اليومية العالمية، مما يؤكد التأثير الواسع للفرقة على الساحة الموسيقية الدولية.

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