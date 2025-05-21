الأربعاء 21 مايو 2025
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خارج الحدود

وزارة الخارجية تنظم اجتماعا تنسيقيا استعدادًا لعقد المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري الأمريكي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع التنسيقي، فيتو

نظم السفير سامح أبو العينين، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا وطنيًا على مستوى كبار المسئولين لوضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات الموضوعية والإجراءات اللوجستية المتعلقة بـ المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري الأمريكي، المقرر عقده يومي ٢٥ و٢٦ مايو الجاري.

المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري الأمريكي

ومن المنتظر أن يستعرض المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري الأمريكي، الجهود التي تبذلها القاهرة لتطوير عدد من القطاعات الحيوية من بينها الطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة، والصحة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التطورات والإصلاحات في القطاعات المالية والمصرفية، والنقل، والخدمات اللوجستية.

السفير سامح أبو العينين، فيتو
السفير سامح أبو العينين، فيتو

 ويشكل المنتدى المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري الأمريكي، منصة هامة للحوار بين كبار المسؤولين المصريين وأكثر من ٥٠ شركة أمريكية كبرى لاستكشاف فرص استثمارية جديدة في مختلف القطاعات، بما في ذلك فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في سياق دعم الأهداف التنموية والاستثمارية للدولة.

أكثر من 50 شركة أمريكية كبرى تستكشف فرص الاستثمار فى مصر 

يأتي الاجتماع في ختام سلسلة من الاجتماعات التنسيقية التي عقدتها وزارة الخارجية على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، بمشاركة ممثلين عن الوزارات والهيئات الوطنية المختلفة، والسفارة المصرية في واشنطن، وقطاعات الوزارة المعنية، بالإضافة إلى غرفتي التجارة في القاهرة وواشنطن، ومجلس الأعمال المصري-الأمريكي، وذلك في إطار الجهود الوطنية لتعزيز تدفق الاستثمارات الأمريكية إلى مصر.

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