مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية يبحث مع السفير الكندي تعزيز التعاون الثنائي

اجتمع السفير د. سامح ابو العينين، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية ، اليوم، مع السفير الكندي في القاهرة، الريك شانون، ومستشاريه السياسي والتجاري والتعليمي.

العلاقات المصرية الكندية

وذلك لوضع الخطوات التنفيذية لما تم الاتفاق عليه خلال اللقاءات التي عقدها الوفد المصري في ثلاث مدن كندية ضمت كل من مدينتيّ تورونتو ومونتريال، بجانب زيارة العاصمة أوتـاوا والتي شهدت عقد جلسة مشاورات سياسية ثنائية رسمية مع الجانب الكندي، بمقر وزارة الخارجية الكندية.

السفير سامح أبو العينين، فيتو

جاء ذلك في إطار متابعة مخرجات المشاورات السياسية والاستثماريّة والتجارية بين مصر وكندا التي عقدت في العاصمة الكندية منتصف الشهر الماضي.

وأشار السفير سامح ابو العينين، إلى ان الاجتماع التنسيقي شهد وضع خارطة طريق للعمل على الارتقاء بمسارات الانخراط الثنائي الإيجابي إلى آفاق أرحب، لاسيما مع تولي حكومة جديدة في كندا، استغلالًا لزيارة الوفد المصري في أبريل الماضي وذلك بحيث يتم تعزيز العمل على صعيد التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والبرلماني والتعليمي، وكذا دعمًا للقطاع الخاص ودوائر الأعمال في البلديّن.

تعزيز التعاون بين مصر وكندا

وقد تم التأكيد على أهمية تعزيز وتيرة الزيارات بين البلدين وضرورة مواصلة البناء عليها بما يخدم مصالح البلدين، ويدعم الأولويات الوطنية المصرية الرامية الي زيادة الاستثمارات الكندية في مصر. كما تم الاتفاق علي تفعيل التعاون مابين مجالس الاعمال في تورونتو ومونتيربال ومصر و٤٠ شركة شاركت في اللقاءات في كندا.

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