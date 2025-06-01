مساعد وزير الخارجية ينظم لقاءً على شرف الأنبا سارافيم أسقف إيبارشية وسط الغرب الأمريكي

نظم السفير سامح أبو العينين مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية، لقاء على شرف الأنبا سارافيم، أسقف إيبارشية وسط الغرب الأمريكي في متشجن وانديانا وأوهايو والتي تضم (٢٢ كنيسة مصرية)، وذلك بمشاركة نواب من مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الشخصيات الأكاديمية، بمناسبة زيارته إلى مصر.



تناول اللقاء العلاقات المصرية الأمريكية والدور الفاعل الإيجابي للمصريين الأمريكيين في تطويرها في شتي المجالات الاقتصادية والاستثماريّة والأكاديمية والثقافية.

يذكر أن الأنبا سارافيم أسقف مدن أوهايو وميتشجن وإنديانا بأمريكا، من مواليد 21 فبراير 1959 م، بالقاهرة (شبرا)، وكان له هوايات كتابة الزجل، الرسم، التأليف/العزف الموسيقي.

بدأ الخدمة في نهاية المرحلة الثانوية (خدمة الملائكة، ثم ثانوي، ثم شباب الجامعة، ثم انتقل قبل الرهبنة إلى خدمة الخريجين (أمين خدمة شباب خريجين بكنيسة الأنبا أنطونيوس بشبرا) ثم خادم بأسقفية الشباب.

الأنبا سارافيم حاصل على بكالوريوس العلوم من جامعة عين شمس بالقاهرة، مصر، وعمل قبل الرهبنة كباحث طبي بوحدة الأبحاث الطبية البحرية الأمريكية بالقاهرة: NAMRU: Naval Medical Research Unit.

كان يريد دخول الدير عام 1986 م، ولكن أعاق مرض الوالد الأمر فترة، وكان سيقوم بالرهبنة في دير البرموس، ولكنه دخل دير السريان في 23 أغسطس 1991.

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