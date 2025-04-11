مساعد وزير الخارجية والهجرة يلتقي عددا من شخصيات الجالية المصرية بكندا

التقى السفير الدكتور سامح أبو العينين، مساعد وزير الخارجية والهجرة للشؤون الأمريكية، مع عددٍ من شخصيات الجالية المصرية بكندا، وذلك في اجتماع وحفل استقبال بمقر السفارة المصرية في العاصمة أوتاوا، ضم لفيفًا من المواطنين المصريين الكنديين من سائر أنحاء كندا.

وحرص السفير أبو العينين على تأكيد الاعتزاز الكبير الذي تكنّه مصر لإنجازات وإسهامات المصريين في شتى المناحي في كندا عبر سنوات طويلة على الأصعدة المختلفة، معربًا أيضًا عن التقدير الكبير لما يحرص عليه أبناء مصر من مواصلة الارتباط بوطنهم الأم؛ وهو الأمر الذي يُقابَل بفخر وحرص متزايد لمواصلة دعم المواطنين المصريين ورعايتهم وربطهم وأبنائهم بمصر.

كما تحدث مساعد الوزير حول ما تسعى إليه الدولة المصرية من خلال وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك بغية مواصلة العمل نحو المزيد من التسهيل بشتى الوسائل المُمكِنة والمتاحة لكافة المواطنين المصريين في الخارج.

وقام أبو العينين باستعراض أهم التطورات على صعيد الإنجازات المصرية في شتى المجالات، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، وكذا مبادرات الدولة المصرية.

كما دار حوار تفاعلي مع الجالية المصرية حول أهم شواغلها واستفساراتها، بما في ذلك الاستماع للآراء المختلفة والعمل نحو دراسة الأفكار المقترحة.

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