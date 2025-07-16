القسام: استهداف ناقلة جند وجرافتين عسكريتين في حي الشجاعية شرق غزة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنهم استهدفوا ناقلة جند وجرافتين عسكريتين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة الأسبوع الماضي.

وتابعت القسام : قصفنا تجمعا لجنود وآليات العدو وموقع قيادة وسيطرة في خان يونس أمس.

وأوضحت القسام : مقاتلونا أكدوا بعد عودتهم من خطوط القتال استهداف جنود وآليات العدو بمنطقة السطر في خان يونس أمس.

واختتمت: مقاتلونا استهدفوا بالاشتراك مع سرايا القدس موقع قيادة وسيطرة جنوب منطقة القيزان في خان يونس.

وقبل وقت أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها استهدفوا ناقلة جند من نوع نمر بقذيفتي "الياسين 105" بجوار مسجد الكتيبة شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ضرب هدف عسكري مهم في منطقة النقب واستهداف ميناء إيلات

فى ذات السياق أعلنت جماعة الحوثيون في اليمن،، تنفيذ عملية عسكرية مزدوجة ومتزامنة بـ 3 طائرات مسيرة على هدفين في إسرائيل.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيي سريع: طائرتان مسيرتان ضربتا هدفا عسكريا مهما للعدو في منطقة النقب والطائرة الثالثة استهدفت ميناء إيلات.

وأضاف: العملية حققت أهدافها بنجاح.. وعملياتنا مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

تعرض السفينة ماجيك سيز للغرق

والاسبوع الماضي، أعلنت جماعة (الحوثيون)، غرق سفينة "ماجيك سيز" التي استهدفوها بالبحر الأحمر.

وكان الناطق العسكري باسم جماعة"الحوثيين"، أكد تنفيذ عملية هجومية واسعة ضد السفينة "ماجيك سيز" في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن الاستهداف تم باستخدام زورقين مسيّرين وصواريخ باليستية وثلاث طائرات مسيّرة.

وأكد الناطق أن العملية أصابت السفينة بشكل مباشر، ما أدى إلى بدء تعرضها للغرق، مشددًا على أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد على ما وصفه بـ"العدوان الأمريكي البريطاني والدعم المستمر لـ إسرائيل في حربها على غزة".

مسؤولية التصعيد الأمريكي البريطاني

وحمّل الناطق العسكري التحالف الأمريكي البريطاني مسؤولية التصعيد، مؤكدًا أن العمليات البحرية ستستمر حتى وقف الحرب على غزة ورفع الحصار عنها.

وتأتي هذه العملية في سياق سلسلة من الهجمات البحرية التي نفذها الحوثيون مؤخرًا، مستهدفين سفنًا مرتبطة بإسرائيل.

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