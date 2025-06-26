زعيم الحوثيين: إغلاق البحر الأحمر أمام الملاحة الإسرائيلية مستمر

قال عبد الملك الحوثي زعيم جماعة أنصار الله “الحوثيين” في اليمن: إن إغلاق البحر الأحمر أمام الملاحة الإسرائيلية مستمر، مؤكدًا أن ميناء إيلات لا يزال متعطلًا نتيجة العمليات العسكرية التي تنفذها الجماعة دعمًا لأهالي غزة.

منع مرور السفن الإسرائيلية من العبور في البحر الأحمر

وأضاف في كلمة متلفزة: "لا يمكن أن نسمح بمرور السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، ومعركتنا البحرية ستتواصل حتى يتوقف العدوان على الشعب الفلسطيني".



وأكد عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة أنصار الله في اليمن “الحوثيين”، أن العمليات العسكرية البحرية ضد الأهداف المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر ستستمر بلا تراجع، مشددًا على أن ميناء إيلات الإسرائيلي ما زال خارج الخدمة نتيجة الضغط البحري المتواصل.

إيلات يدفع الثمن والتأثيرات تتسع

ويأتي هذا التصريح ليؤكد استمرار التأثيرات المباشرة على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث يُعد ميناء إيلات واحدًا من أهم الموانئ الإسرائيلية المطلة على البحر الأحمر، وقد تراجعت فيه حركة السفن بشكل حاد منذ بدء الهجمات الحوثية في ديسمبر 2023.

تهديدات مستمرة وارتباط معلن بغزة

القيادة الحوثية تربط بشكل علني بين عملياتها في البحر الأحمر وبين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتصرّ على أنها ستواصل الهجمات البحرية إلى أن يتوقف القصف وتُرفع الحصار عن الفلسطينيين.

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