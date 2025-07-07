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خارج الحدود

الحوثيون: استهداف مباشر للسفينة "ماجيك سيز" بالبحر الأحمر وبدء غرقها

المتحدث باسم الحوثيين،
المتحدث باسم الحوثيين، فيتو

أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم، تنفيذ عملية هجومية واسعة ضد السفينة "ماجيك سيز" في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن الاستهداف تم باستخدام زورقين مسيّرين وصواريخ باليستية وثلاث طائرات مسيّرة.

 

تعرض السفينة ماجيك سيز للغرق

وأكد الناطق أن العملية أصابت السفينة بشكل مباشر، ما أدى إلى بدء تعرضها للغرق، مشددًا على أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد على ما وصفه بـ"العدوان الأمريكي البريطاني والدعم المستمر لـ إسرائيل في حربها على غزة".

 

مسؤولية التصعيد الأمريكي البريطاني

وحمّل الناطق العسكري التحالف الأمريكي البريطاني مسؤولية التصعيد، مؤكدًا أن العمليات البحرية ستستمر حتى وقف الحرب على غزة ورفع الحصار عنها.

وتأتي هذه العملية في سياق سلسلة من الهجمات البحرية التي نفذها الحوثيون مؤخرًا، مستهدفين سفنًا مرتبطة بإسرائيل أو بالدول المشاركة في التحالف العسكري بالمنطقة.

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الحوثيين السفينة ماجيك سيز البحر الأحمر جماعة انصار الله التحالف الأمريكي البريطاني إسرائيل غزة

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