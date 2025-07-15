لم يخضع للفحوصات الطبية ويرفض معسكر تونس، عقوبات مغلظة تنتظر تمرد وسام أبو علي بالأهلي

أعلن الفلسطيني وسام أبو علي تمرده علي النادي الأهلي بعد رفض العروض التي تلقاها مؤخرا خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وسام يرفض الخضوع للكشف الطبي

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي تغيب وسام أبو علي عن إجراء الفحوصات الطبية التي كان مقررا لها اليوم الثلاثاء.



واشتكى وسام أبو علي أمس من بعض الآلام، وتقرر إجراء أشعة رنين في الثانية ظهرً اليوم، للتأكد من مدى إصابته لكنه لم يذهب لإجراء الفحوصات.

وسام يرفض السفر إلي تونس

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن وسام أبو علي أبلغ الجهاز الفني برغبته في عدم السفر مع بعثة الفريق إلى تونس، لخوض المعسكر التحضيري استعدادًا للموسم الجديد

وقوبل طلب اللاعب بالرفض من جانب إدارة النادي.

عقوبات مغلظة تنتظر وسام أبو علي

ويدرس النادي الأهلي توقيع عقوبة مالية قاسية على اللاعب لتغيبه.

وتلقى وسام أبو علي عددًا من العروض الخارجية خلال الفترة الأخيرة ومنها الريان القطري والوصل الاماراتي ولكن تم رفضها من قبل النادي الأهلي لعدم مناسبتها ماديا.

واعلن الأهلي الإبقاء علي اللاعب وإغلاق ملف رحيله، وهو ما أغضب وسام بشدة ليبدأ حالة التمرد.

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