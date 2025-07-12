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رياضة

هل كان مصطفى محمد البديل المثالي لوسام أبو علي في الأهلي؟ الأرقام تجيب (فيديو)

مصطفى محمد
مصطفى محمد

أسدل الستار على  ملف انتقال مصطفى محمد، مهاجم نادي نانت الفرنسي والزمالك السابق، إلى النادي الأهلي بعد فترة من اهتمام الأحمر لضمه خلال الانتقالات الصيفية الجارية. 

وكان النادي الأهلي وضع مصطفي محمد علي رأس أولوياته لتدعيم مركز المهاجم، لتعويض الرحيل المحتمل لـ وسام أبو علي مهاجم الفريق، خلال الميركاتو الجاري في ظل رغبة اللاعب الملحة.

مصطفي محمد، فيتو 
مصطفي محمد، فيتو 

ومنذ اللحظة الأولي التي ارتبط بها اسم مهاجم الزمالك السابق بالانتقال إلى الأهلي لتعويض وسام أبو علي، كان الحديث يدور حول هل مصطفي محمد هو خير بديل للفلسيطيني؟

وسام أبو علي، فيتو 
وسام أبو علي، فيتو 

وخلال السطور القادمة نستعرض لكم كل ما قدمه الثنائي خلال مشوارهما داخل المستطيل الأخضر. 

 

هل كان مصطفى محمد خير بديل لوسام 

وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي، طوال مشواره في الملاعب خاض 237 مباراة، رفقة كل الأندية التي لعب لها، أي بإجمالي 15.779 دقيقة، سجل خلالها 112 هدفا، بينما نجح في صناعة 24 أخرين. 

معدل أهداف مهاجم الأهلي جاءت بواقع هدف كل 140 دقيقة. 

 

أما مصطفي محمد خلال مسيرته شارك رفقة جميع الأندية التي لعب لها في 292 بإجمالي 17.802 دقيقة، نجح خلالها في تسجيل 83 هدفا، بينما نجح في صناعة 23 هدفا. 

بينما مهاجم الزمالك السابق أهدافه جاءت بواقع تسجيل هدف كل 214 دقيقة، أي أن المعدل التهديفي لـ وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي يتفوق عليه بفارق كبير.

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مصطفي محمد الأهلي النادي الأهلي نانت الفرنسي الزمالك

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