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رياضة

شوبير يكشف تطورات أزمة وسام أبو علي في الأهلي

وسام أبو علي مهاجم
وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي، فيتو

وسام أبو علي، حسم الإعلامي أحمد شوبير الجدل الدائر في الأيام الأخيرة بشأن مصير مهاجم الفريق الفلسطيني وسام أبو علي، بعدما تغيب اللاعب عن الخضوع للكشف الطبي للاعبي الأهلي استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2024 - 2025.

 

عقوبات مالية ضد وسام أبو علي 

وقال شوبير في تصريحات عبر قناة الأهلي: وسام أبوعلي لم يخضع للكشف الطبي لأني أتوقع أنه سليم وغير مصاب ولكن تم تطبيق عقوبة مالية ضده بسبب غيابه عن الكشف.

وتابع شوبير: وسام أبو علي سلم جواز سفره لـ الأهلي اليوم الثلاثاء، وأعلن استعداده للسفر مع الفريق في تونس إذا لم يتم التوصل إلى الاتفاق مع العرض الأمريكي.

وسام أبو علي يغلق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي

وأغلق وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي، حسابه الشخصي عبر موقع "إنستجرام"، وذلك عقب سيل من الانتقادات والهجوم من جماهير القلعة الحمراء، بسبب تمسكه بالرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان اسم اللاعب قد ارتبط بالرحيل عن الأهلي في ظل اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته، وسط رغبة ملحة من اللاعب في خوض تجربة جديدة، مما أثار غضب جماهير الأهلي. 

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