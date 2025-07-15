محافظ القليوبية يتفقد المبنى الإداري بالقناطر الخيرية تمهيدًا لتحويله إلى عيادات تأمين صحي

تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، المبنى الإداري الذي تم إخلاؤه بمدينة القناطر الخيرية، استعدادًا لتحويله إلى عيادات متكاملة للتأمين الصحي، ضمن خطة المحافظة للتوسع في الخدمات الطبية وتخفيف العبء عن المواطنين.

يقع المبنى على مساحة تتجاوز 1000 متر مربع، ويخضع حاليًا لأعمال تطوير شاملة تشمل الدهانات، والسباكة، والكهرباء، والنجارة.

ومن المقرر أن تقوم هيئة التأمين الصحي بالقليوبية بتجهيزه بأحدث المعدات الطبية عقب الانتهاء من أعمال البنية التحتية.

ويُعد المشروع نقلة نوعية في منظومة التأمين الصحي بالمدينة، حيث سيضم إلى جانب التخصصات الحالية، خدمات جديدة في طب الأطفال، والجراحة، والباطنة، والقلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى معامل للتحاليل.

يُنفذ المشروع بالتعاون مع جمعية "إنسان" بالقناطر الخيرية، في إطار المشاركة المجتمعية مع منظمات المجتمع المدني لدعم القطاع الصحي.

وأكد المحافظ على ضرورة الإسراع في تنفيذ الأعمال لسرعة افتتاح العيادات، خاصة وأن المبنى يتمتع بموقع استراتيجي بجوار مستشفى القناطر الخيرية المركزي.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من: الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين، السكرتير العام، واللواء طارق ماهر، السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتورة رشا مصطفى، مدير عام التأمين الصحي بالقليوبية.

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