الرسوم الجمركية تسبب خطرا عمليا على تجارة السيارات بين أوروبا والولايات المتحدة

تدخل الرسوم الجمركية الجديدة 30% على السلع المستوردة حيز التنفيذ مطلع شهر أغسطس القادم، وفقا لما أعلنه الرئيس الأمريكي ترامب مما يُهدد بتعطيل التجارة الدولية.



وفقا لما أعلنه مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، عبر صحيفة “الجارديان” أن الرسوم الجمركية الجديدة الـ 30 ٪؜ تسبب خطرا عمليًا للتجارة بين أوروبا والولايات المتحدة، مما يجعلها “شبه مستحيلة للاستمرار”.



اعتقد سيفكوفيتش أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اقتربا من إبرام اتفاق، والذي كانت الدول الأوروبية تأمل أن يكون على قدم المساواة مع معدل الـ 10 ٪؜ الذي تدفعه المملكة المتحدة (ولكن فقط على أول 100,000 سيارة مستوردة) بعد إتمام صفقة مع ترامب.

حتى هذا الرسم البالغ 10 ٪؜ كان سيكون صعبًا على شركات صناعة السيارات الأوروبية فقد اعتادت هذه الشركات على دفع 2.5 ٪؜ فقط، وتدفع حاليًا 25 ٪؜ إضافة إلى ذلك، ولكن معدل 30 ٪؜ سيكون ضربة خطيرة حقًا.



في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين (Ursula von der Leyen)، طالب ترامب الاتحاد الأوروبي “بالسماح بالوصول الكامل والمفتوح إلى السوق الأمريكية، دون فرض أي تعريفة علينا، في محاولة لخفض العجز التجاري الكبير”.

تُحاول المكسيك أيضًا استيعاب تعرضها لنفس المعدل. مثل الاتحاد الأوروبي، تُعد المكسيك موطنًا للعديد من مصانع السيارات – بعضها مملوك لشركات مقرها الولايات المتحدة – والتي تُصدر المركبات إلى الولايات المتحدة. وقد كانت بعض هذه السيارات المصنوعة في المكسيك، مثل نيسان سنترا (Nissan Sentra)، بالفعل قيد النظر في نقل إنتاجها إلى أمريكا قبل أن يُسقط ترامب قنبلته التعريفية الأخيرة.

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