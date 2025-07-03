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اقتصاد

بأكثر من التوقعات، الاقتصاد الأمريكي يضيف 147 ألف وظيفة في يونيو

تقرير الوظائف الأمريكي،
تقرير الوظائف الأمريكي، فيتو

أضاف القطاع الخاص غير الزراعي الأمريكي 147 ألف وظيفة في يونيو، أي بأكثر من توقعات المحللين، كما تراجع معدل البطالة.

ارتفاع الوظائف الأمريكية 

ووفقا لبيانات وزارة العمل الأمريكية، الصادرة اليوم الخميس، تم تعديل بيانات الوظائف في مايو بالرفع بمقدار 5 آلاف إلى 144 ألفا، هذا وتراجع معدل البطالة بنحو 0.2% إلى 4.1%.

وتعد الوظائف التي أضافها الاقتصاد الأمريكي أعلى من التوقعات البالغة 110 آلاف، وفيما يتعلق بمتوسط الأجر في الساعة، فقد ارتفع بمقدار 8 سنتات أو بنحو 0.2% إلى 36.30 دولار الشهر الماضي. أما على مدار فترة الإثني عشر شهرًا المنتهية في يونيو، فقد ارتفع متوسط الأجور بنسبة 3.7%.

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القطاع الحكومي والرعاية الصحية يقودان زيادة الوظائف

وشهدت الوظائف الحكومية زيادة بمقدار 73 ألفًا، متصدرة جميع الفئات، وذلك نتيجة ارتفاع قوي في التعيينات على مستوى الولايات والحكومات المحلية وبشكل خاص الوظائف المرتبطة بقطاع التعليم، فيما أضاف قطاع الرعاية الصحية 39 ألف وظيفة.

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