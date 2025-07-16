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محافظات

انطلاق مشروع مودة بقرى حياة كريمة في الإسماعيلية (صور)

جانب من الفعاليات،
جانب من الفعاليات، فيتو

شهدت محافظة الإسماعيلية، انطلاق فعاليات مشروع "مودة" بقرى مبادرة حياة كريمة (القنطرة شرق – القنطرة غرب – أبو صوير).  

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الهدف من إطلاق مشروع مودة 

وقامت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية، بإطلاق مشروع مودة للحفاظ على كيان الأسرة مستهدفًا مكلفي الخدمة العامة والشباب المقبلين على الزواج من الفئة العمرية بين 18 و35 عامًا؛ بهدف رفع الوعي بكيفية اختيار شريك الحياة والحفاظ على كيان الأسرة، خاصة خلال السنة الأولى من الزواج، للحد من معدلات الطلاق. 

 

جانب من الفعاليات، فيتو 
جانب من الفعاليات، فيتو 
جانب من الفعاليات، فيتو 
جانب من الفعاليات، فيتو 

الحفاظ على كيان الأسرة المصرية 

وأشارت مديرية التضامن الاجتماعي، إلى أن مشروع "مودة" يهدف للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، حيث يتضمن عقد عدة ندوات جماهيرية بكل قرية، إضافة إلى دورات تدريبية تثقيفية للشباب، فضلًا عن تنظيم مبادرات ميدانية للتوعية بالقرى المستهدفة.
 

جانب من الفعاليات، فيتو 
جانب من الفعاليات، فيتو 
جانب من الفعاليات، فيتو 
جانب من الفعاليات، فيتو 

ويقوم على تنسيق المشروع كل من شيماء حسني وهالة صابر، ويشارك في تقديم الندوات والدورات المحاضر محمود عبد السلام، بهدف تقديم محتوى توعوي وتدريبي يساعد الشباب على بناء أسر مستقرة ومتماسكة تواكب أهداف التنمية المجتمعية الشاملة. 

ونفذ البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" المرحلة الثانية من مبادرة تدريبات أهالي المناطق الحدودية بمحافظات أسوان، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومرسى مطروح، وذلك على الأسس السليمة لبناء الأسرة والحفاظ عليها. 

وأكدت راندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي ومديرة برنامج "مودة" أن التدريبات شارك بها 977  مشاركا ومشاركة من أهالي المناطق الحدودية، حيث تناولت التدريبات عددًا من المحاور المتعلقة بالأسس السليمة لبناء الأسرة والحفاظ عليها، والمشاركة في الزواج والأثر الذي يعود على الطرفين نتيجة المشاركة، وأساليب التربية الإيجابية للأبناء والأثر الإيجابي الذي يعود على الأبناء والأسرة، بالإضافة إلي التعريف بمنصة مودة وخدمة "أسال مودة" للاستشارات الرقمية.  

أهمية إجراء الفحص الطبي للمقبلين على الزواج

وأضافت فارس أن التدريبات أكدت على توعية المستفيدين والمستفيدات بأهمية إجراء الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، والمنافع المختلفة لتنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات.

جهود وزارة التضامن الاجتماعي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية

وأشارت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هذه التدريبات تأتي في إطار الجهود المستمرة من وزارة التضامن الاجتماعي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، لتأمين نسيج مجتمعي قوي ومتماسك، حيث يمثل البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" استثمارًا استراتيجيًا في بناء أسر مصرية مستقرة وسعيدة.

أهداف برنامج مودة

ويهدف برنامج مودة، الذي أطلقه رئيس الجمهورية عام 2019، ويتم تنفيذه بشراكة واسعة مع مختلف القطاعات الحكومية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى تأهيل وتمكين المقبلين على الزواج من خلال تطوير مهاراتهم الحياتية الأساسية لبناء علاقات زوجية سوية وآمنة.

جانب من الفعاليات، فيتو 
جانب من الفعاليات، فيتو 
جانب من الفعاليات، فيتو 
جانب من الفعاليات، فيتو 
جانب من الفعاليات، فيتو 
جانب من الفعاليات، فيتو 

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