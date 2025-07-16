الإعلامى محمد فودة: عمرو دياب يغرد منفردا في مواجهة الإسفاف ويصنع تاريخا جديدا في الموسيقى

قال الكاتب والإعلامي محمد فودة، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" ومن خلال خاصية "الاستوري" على صفحته بموقع "إنستجرام"، إن النجم الكبير عمرو دياب يواصل تألقه ويتصدر المشهد الفني منفردًا، مضيفًا أن الهضبة يواجه وحده عصر الإسفاف الفني ويعيد للفن عظمته ورونقه، مؤكدًا أن ألبومه الجديد "ابتدينا" ليس مجرد إصدار موسيقي جديد، بل زلزال فني يهز الساحة ويصنع تاريخا جديدا في عالم الموسيقى.



وأشار فودة إلى أن الألبوم يعكس تجربة موسيقية متجددة تتماشى مع روح المرحلة وتخاطب وجدان الأجيال الجديدة، موضحا أن "ابتدينا" هو شهادة حية على قدرة عمرو دياب على التطور دون التخلي عن هويته، والتجدد دون أن يفقد بصمته الخاصة، وهو ما يجعله حالة فنية فريدة لا تتكرر.



وأضاف الإعلامي محمد فودة أن أغنيات الألبوم تمثل مزيجا ساحرا من الرومانسية الحالمة، والإيقاع النابض بالحياة، والتجارب الدرامية التي تلامس وجدان الجمهور العربي، مشيدًا بالتنوع الذي يميز كل أغنية عن الأخرى، في توليفة موسيقية تحمل توقيع الهضبة المتجدد دائمًا.

وشدد فودة على أن كل ألبوم جديد يطرحه عمرو دياب يُشعل الشغف لدى جماهيره في الوطن العربي، ويجدد أسطورته الفنية أمام ملايين المتابعين الذين ينتظرون أعماله بشغف لا يخفت، ما يؤكد أنه لا يزال النجم الأول بلا منازع، وواحد من أبرز صنّاع المجد الفني في مصر والعالم العربي.

واختتم فودة حديثه قائلا:"سيظل عمرو دياب أسطورة كتبت اسمها بحروف من نور في وجدان أجيال متعاقبة، فهو ليس مجرد مطرب، بل هو ذاكرة شعب، ونبض قلوب عشاق الفن الأصيل، وتجسيد نادر لفنان ظل وفيًا لجمهوره، متجددًا في عطائه، مؤمنًا بأن الموسيقى قادرة على أن تصنع الفرح وتمنح الأمل، ومع كل ألبوم جديد، يثبت الهضبة أنه لا يشيخ أبدًا، وأن الزمن لا يقوى على إطفاء وهجه، بل يزيده بريقًا ونضجًا. و"ابتدينا" ليس فقط عنوانًا لألبوم، بل هو امتداد لحالة فنية مستمرة بدأت منذ عقود ولم تخفت لحظة، وسيبقى عمرو دياب أيقونة الأغنية، ورمز التجدد، وملهم كل من يحلم أن يترك بصمة خالدة في قلوب الناس، بالصوت، والموقف، والحب النبيل للفن والحياة".

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