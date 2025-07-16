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محافظات

بعد وفاة الطفلة الخامسة، دلجا قرية الأحداث الغامضة

أطفال دلجا الأشقاء
أطفال دلجا الأشقاء بالمنيا، فيتو

دلجا هي إحدى القرى التابعة لمركز دير مواس في محافظة المنيا ويبدو أنها على موعد جديد مع الحوادث الغامضة بعد وفاة 5 أطفال أشقاء بعد شعورهم بإعياء بشكل مفاجئ دون تحديد السبب حتى الآن فيما يرقد الطفل السادس في العناية المركز. وزارة الصحة نفت الشائعات المتداولة بأن الأطفال أصيبوا بمرض الالتهاب السحائي. 

وكانت قرية دلجا شهدت في 2014 حادثا مشابها إذ تعرضت القرية لفيروس غامض أدى لظهور أعراض غريبة على السكان. 

قرية دلجا في المنيا، فيتو 
قرية دلجا في المنيا، فيتو 

في أواخر أكتوبر 2014، بدأت تقارير تتوالى عن انتشار فيروس مجهول في دلجا، حيث أصيب العديد من السكان بهبوط حاد في الطاقة.

ورصدت فيتو الحالات عبر مقابلات مع الأهالي الذين أكدوا تعرضهم لخمول شديد. الشوارع امتلأت بالمصابين الذين كانوا يحملون الجلوكوز في أيديهم كعلاج مؤقت.

 

ورغم ذلك، نفت وزارة الصحة ما تم تداوله، مؤكدةً عدم صحة وجود فيروس غامض، ومع ذلك، التقت "فيتو" بالعديد من موظفي الصحة الذين شهدوا على حالات مشابهة، مما زاد من تعقيد الموقف.

 لمعرفة تفاصيل الواقعة في عام 2014

بالفيديو والصور.. "وشهد شاهد من أهلها".. موظف بـ"صحة دلجا" يؤكد إصابته بالفيروس المجهول.. عبد اللطيف: العيادات الخاصة تستقبل أكثر من 200 مريض يوميا.. و"صحة دير مواس" لم تحصل على عينات من المرضى
 

والآن تجددت الآلام حيث توفي خمسة أشقاء من عائلة واحدة، مما أثار تساؤلات كبيرة حول أسباب وفاتهم، والطفلة السادسة، التي لا تزال على قيد الحياة، تكافح من أجل البقاء، مما جعل الحزن يسيطر على القرية.

الغموض يستمر في دلجا

مع مرور كل ساعة دون إجابة، يزداد الغموض حول ما يحدث في دلجا.. الأمهات، الآباء، والأقارب يعيشون في حالة من القلق والخوف، في انتظار الحقيقة التي قد تكون أكثر قسوة مما يمكن تصور.

يبقى السؤال معلقًا: هل ستنجح الأجهزة الأمنية والصحية في فك لغز هذه القرية المليئة بالأسرار؟ أم ستظل دلجا محاطة بالضباب، مع كل ما يحمله من آلام وأحزان؟ الأمل موجود، ولكن الحقيقة قد تكون بعيدة.

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