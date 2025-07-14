الإثنين 14 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بعد براءة الالتهاب السحائي من دماء الضحايا، من قتل الأطفال الأربعة بالمنيا؟

إسعاف
إسعاف

 في لحظة خاطفة، تحولت أنفاس الأطفال إلى صمت، وامتلأ بيت صغير في قرية دلجا بالحزن والفقد، بعدما فقد أربعة أشقاء حياتهم في ظرف يومين، بينما لا تزال شقيقتان أخريان تصارعان الموت في مستشفى المنيا الجامعي.

مأساة إنسانية اهتزت لها محافظة المنيا، وتحوّلت إلى لغز تتنازعه الدموع والتساؤلات والاتهامات.

أطفال قرية دلجا، البلاغ الأول

 الساعة لم تكن قد تجاوزت الظهيرة، حين تلقّت غرفة عمليات مديرية أمن المنيا بلاغًا عاجلًا من مستشفى ديرمواس العام، يفيد بوصول ستة أطفال أشقاء، في حالات صحية متدهورة، وسط علامات هلع على وجوه ذويهم، قبل أن تكتمل الإجراءات، كانت ثلاثة من الأرواح الصغيرة قد فارقت الحياة، والرابعة تُنقل إلى العناية المركزة لكنها لم تصمد كثيرا.

 

كل شيء بدأ حين شعر الطفل محمد نصر (9 سنوات) بارتفاع في درجة الحرارة وإعياء شديد، ولم يترك أهله شيئًا للصدفة، فسارعوا به إلى إحدى العيادات الخاصة في القرية، لكن المرض كان أسرع من النجدة، فتوفى قبل أن يصل إلى المستشفى.

 

بعدها بساعات فقط، كانت شقيقته ريم (11 عامًا) وشقيقه عمر (7 سنوات) يعانيان من الأعراض ذاتها: حرارة مرتفعة، قيء مفاجئ، هبوط حاد، ولم يكد الفريق الطبي يحاول إنقاذهما، حتى أُعلنت وفاتهما.

أحمد، الطفل الرابع، دخل في غيبوبة ونُقل إلى العناية المركزة، لكن الموت خطف صوته للأبد.

رحمة وفرحة تصارعان الموت

 وسط مشهد مأساوي تتقاصر الكلمات عن وصفه، كانت رحمة وفرحة – الشقيقتان الباقيتان – تنقلان على وجه السرعة إلى مستشفى المنيا الجامعي، بعدما بدأت عليهما نفس الأعراض، وبين الأجهزة الطبية وأنين الانتظار، كانت العائلة تتمسك بآخر خيوط الأمل، عسى أن تنجو إحداهما وتفصح عن سرّ ما جرى.

شائعات.. وبيان رسمي ينفي "الوباء"

ومع تزايد عدد الضحايا من بيت واحد، اجتاحت شائعات عن احتمال وجود التهاب سحائي معدٍ، لكن وزارة الصحة المصرية سارعت بإصدار بيان عاجل نفت فيه وجود أي وباء، مؤكدة خلو الحالات من أي مرض معدٍ، لتفتح بابًا واسعًا أمام التساؤلات بدلًا من أن تغلقه.

التحقيقات تُفتح.. والغموض يتسع

 قررت النيابة العامة فتح تحقيق شامل في الواقعة، وأمرت بتشريح الجثامين الأطفال، وسحب عينات، وفحص الظروف المحيطة، كما تم الاستماع إلى أقوال والد الأشقاء الستة وزوجته، وجرى التحفظ على الطفلتين رحمة وفرحة تحت الإشراف الطبي، تحسّبًا لأي تطورات.

لكنّ الغموض يزداد، والقلوب تنقبض مع كل ساعة تمر دون إجابة، في بيتٍ واحد، مات أربعة أشقاء دفعة واحدة.. والشارع المنياوي لا يزال في انتظار الحقيقة، مهما كانت قاسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أطفال قرية دلجا دلجا قرية دلجا مات أربعة أشقاء دفعة واحدة أطفال دلجا واقعة دلجا حادث دلجا الأشقاء الأربعة وفاة 4 أشقاء في المنيا المنيا محافظة المنيا محافظ المنيا اللواء عماد كدواني محافظ المنيا اخبار محافظة المنيا اخبار المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم

مواد متعلقة

أزهر المنيا ينعى شقيقين يدرسان بمعهد دلجا الابتدائي

أطفال دلجا، النيابة تصرح بدفن الطفل الرابع بالمنيا

تشريح جثمان الطفل الرابع آخر المتوفين بين أشقائه في قضية أطفال دلجا بالمنيا

النيابة تبدأ التحقيق مع والدي الأطفال الأربعة المتوفين في ظروف غامضة بالمنيا

وفاة الطفل الرابع بسبب الالتهاب السحائي بالمنيا

إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

مصرع 3 أطفال أشقاء في ظروف غامضة بالمنيا

الاعتداء على سائق في موقف المنيا الجديدة ومطالبات بمحاسبة الجناة (صور)

الأكثر قراءة

بصورة ميلانيا أمام الأهرام، نجل ترامب يوجه رسالة غامضة للعالم، والنشطاء: ماذا سيحدث؟

خطوات استيراد سيارة للاستعمال الشخصي بدون جمارك من 36 دولة

تشهير وإساءة، عمر زهران يحرر محضرا بقسم الجيزة والأمن يحقق

تطور مفاجئ في أزمة راتب كولر بالأهلي

مع بدء العد التنازلي لانتخاباته.. كم عدد أعضاء مجلس الشيوخ؟

التنظيم والإدارة يطلق موقعا إلكترونيا لاستعلام الموظفين عن الأحقية في الترقية

رابط الاستعلام عن ترقيات الموظفين بالجهاز الإداري للدولة 2025

الأهلي يحقق مع وسام أبو علي اليوم بسبب إنستجرام

خدمات

المزيد

خطوات استيراد سيارة للاستعمال الشخصي بدون جمارك من 36 دولة

سعر النحاس اليوم الإثنين في الأسواق

طن اليوريا العادي يرتفع 4730 جنيهًا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

ارتفاع 5 أصناف، سعر الفاكهة اليوم الإثنين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم بإعدام المتهم بقتله.. من هو اللواء نبيل فراج قائد عملية تطهير كرداسة؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم.. سيدنا إسماعيل وتفاصيل حفر بئر زمزم

تفسير حلم البكاء في المنام وعلاقته بالسرور وزوال الهموم

ما حكم لعبة البلياردو؟ تعرف على رد الإفتاء

المزيد
الجريدة الرسمية