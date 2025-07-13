أزهر المنيا ينعى أطفال دلجا المتوفين أبناء المعهد الديني ديرمواس

أطفال دلجا، نعت منطقة المنيا الأزهرية، برئاسة فضيلة الدكتور محمد حسانين عبداللاه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا، وجميع العاملين بالمنطقة، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، التلميذة ريم ناصر محمد بالصف الخامس الابتدائي، وشقيقها التلميذ محمد ناصر محمد بالصف الثاني الابتدائي بمعهد دلجا الابتدائي التابع لإدارة ديرمواس التعليمية الأزهرية.

أزهر المنيا، ينعي أطفال دلجا المتوفين أبناء المعهد الديني ديرمواس

وتقدم رئيس الإدارة المركزية، وجميع العاملين بمنطقة المنيا الأزهرية، بخالص التعازي لأهل الفقيدين ومحبيهم، سائلين المولى، أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته.

أطفال دلجا، النيابة تصرح بدفن الطفل الرابع بالمنيا

وعلى جانب آخر، أصدرت النيابة العامة بمركز ديرمواس بالمنيا تصريحًا بدفن الطفل الرابع الذي توفي متأثرًا بوفاة أشقائه الثلاثة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية التي أجراها الطبيب الشرعي.

مرض الالتهاب السحائي

وفي سياق متصل، كشف مصدر طبي في المنيا أن نتائج تحليل عينات شقيقتي الأطفال الأربعة المتوفين ستصدر غدًا، بعد سحب العينات وإرسالها إلى المعمل المختص.

وأضاف المصدر أنه تم إرسال فريق وقائي إلى منزل الأسرة في قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس لفحص الوضع البيئي في المنزل، مشيرًا إلى أن المعطيات السريرية تنفي تعرضهم للإصابة بمرض الالتهاب السحائي، خاصة أنهم يحصلون على التطعيمات بشكل منتظم.

الإصابة بالالتهاب السحائي

وفي وقت سابق، أكد مصدر طبي أن العينة التي سحبت من الطفل الرابع المتوفى جاءت سلبية، مما يعني عدم وجود أعراض تدل على الإصابة بالتهاب السحائي أو أي عدوى بكتيرية معروفة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوفاة وإصابة 6 أشقاء بإحدى قرى مركز ديرمواس.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين وفاة كل من "ريم نصر" (10 سنوات)، و"عمر نصر" (7 سنوات)، و"محمد نصر" (11 سنة)، بينما تعرض شقيقهم الرابع "أحمد نصر" (5 سنوات) للإصابة وتوفي لاحقًا بعد ساعات من دفنهم.

كما تم نقل اثنين من أشقائهم إلى مستشفى المنيا لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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