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رياضة

ياسين مرعي: الأهلي رقم 1 وسأبذل كل جهدي للتتويج بكل البطولات

ياسين مرعي، فيتو
ياسين مرعي، فيتو

عبر ياسين مرعي مدافع النادي الأهلي، عن سعادته البالغة بالانضمام إلى صفوف النادي، مؤكدًا أنه هو النادي رقم 1 في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، والانضمام إليه يساعد أي لاعب على النجاح، في ظل منظومة العمل الناجحة بشهادة الجميع، فضلًا عن تاريخ الأهلي الذي يتحدث عن نفسه.

وتحدث ياسين مرعي في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي الأهلي، قائلا: “منذ اليوم الأول لي داخل ملعب ‏مختار التتش، لمست من الجميع الدعم والمساندة، وهو أمر معروف عن الأهلي، وكذلك جماهير النادي التي دعمتني بشدة بعد الحديث عن الانضمام للفريق”.‏

وأكد أنه يرتبط بذكريات عديدة مع الأهلي منذ الطفولة، بعد أن سبق له حضور العديد من المباريات منها لقاء الأهلي وغزل المحلة في ‏بطولة الدوري، كما أنه تفاعل بشدة مع هدف عماد متعب في مرمى فريق سيوي سبورت الإيفواري في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية ‏الإفريقية، وكان السبب في تتويج الأهلي باللقب، فيما أشار إلى أنه حافظ على تفوقه الدراسي إلى جانب كرة القدم، بحصوله على 96% بالثانوية العامة، ليلتحق بعدها بكلية ‏الإعلام جامعة القاهرة.‏

 المنافسة صعبة للغاية

وعن المنافسة داخل الفريق قال: بدون شك المنافسة صعبة للغاية خاصة في وجود الأسماء الكبيرة التي يكتظ بها الفريق، مؤكدًا أن جميع اللاعبين الموجودين في القائمة ‏لديهم القدرة على المشاركة في المباريات والانضمام إلى المنتخب، وهو ما يميز الأهلي عبر تاريخه، فهو دائمًا يضم الأفضل في كل ‏المراكز، مما يساعد على تطور أداء الجميع، مشيرًا إلى أن قائمة الأهلي اعتادت دائمًا على تواجد الأساطير بشكل عام، وأنا سعيد للغاية بفرصة ‏الانضمام للفريق، وأتمنى أن أكتب لنفسي تاريخًا مثلهم.‏

وأكمل: الموسم القادم سيكون صعبًا للغاية، والجماهير تنتظر الفوز بكل البطولات، وسوف نجتهد ونقاتل من أجل تحقيق كل ‏البطولات التي نشارك بها، وعلى الصعيد الشخصي أتطلع لتحقيق أرقام عديدة، بعد أن حققت أول أحلامي بارتداء قميص النادي، ‏وطموحي أن أقدم كل ما يمكن خلال الفترة القادمة.‏

وختم مرعي حديثه بتوجيه الشكر إلى جماهير الأهلي على دعمها، مؤكدًا أنه سوف يقاتل ويبذل كل ما لديه، حتى يكون إضافة للفريق، ويسهم مع زملائه في الموسم الجديد بالتتويج بكل البطولات.‏

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