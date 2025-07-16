الأربعاء 16 يوليو 2025
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ملفات وحوارات

وسام أبو علي يصدم جماهير الأهلي.. يطالب بالرحيل عن صفوف القلعة الحمراء.. النادي يقرر التخلص من اللاعب.. والمزاد يحسم وجهته القادمة

وسام أبوعلي، فيتو
وسام أبوعلي، فيتو

الأهلي، تسببت أزمة الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي، في صدمة لكل مشجعي القلعة الحمراء، بعد أن أصر اللاعب على الرحيل عن صفوف المارد الأحمر في فترة الانتقالات الحالية.

ولعل الأزمة التي سيطرت على جماهير النادي الأهلي لا تتعلق بالجانب الفني، أو كيف سيتم تعويض رحيل اللاعب خاصة في ظل تألقه خلال الفترة الأخيرة، ولكنها تتعلق بمكانة النادي الأهلي عند اللاعبين المحليين أو المحترفين، ورغبتهم في الانضمام إليه.

وتثق جماهير النادي الأهلي في أن ناديها هو دائما حلم لكل اللاعبين، وارتداء تيشرت المارد هو هدف مشروع للجميع، وأن ما يفعله وسام هو خرق لهذه الثوابت.

وشهدت الفترة الأخيرة أزمة تتعلق برغبة وسام أبو علي في الرحيل عن صفوف النادي الأهلي، بعد تألقه بشكل لافت للنظر، وهو ما تسبب في تلقيه عدد كبير من العروض الاحترافية أبرزها من الدوري الأمريكي والدوري القطري والإماراتي أيضا.

وسام أبو علي يعلن العصيان

وأعلن الفلسطيني وسام أبو علي تمرده علي النادي الأهلي بعد رفض العروض التي تلقاها مؤخرا خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي تغيب وسام أبو علي عن إجراء الفحوصات الطبية التي كان مقررا لها الثلاثاء.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن وسام أبو علي أبلغ الجهاز الفني برغبته في عدم السفر مع بعثة الفريق إلى تونس، لخوض المعسكر التحضيري استعدادًا للموسم الجديد. 

وقوبل طلب اللاعب بالرفض من جانب إدارة النادي.

عقوبات مغلظة تنتظر وسام أبو علي 

ويدرس النادي الأهلي توقيع عقوبة مالية قاسية على اللاعب لتغيبه.

وتلقى وسام أبو علي عددًا من العروض الخارجية خلال الفترة الأخيرة ومنها الريان القطري والوصل الاماراتي ولكن تم رفضها من قبل النادي الأهلي لعدم مناسبتها ماديا.

الأهلي يقرر التخلص من وسام أبو علي

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن نادي كولومبوس الأمريكي عرض لضم وسام أبوعلي 6 ملايين دولار فقط وليس 8 مثلما تردد.

وأكد المصدر أن مسئولي الأهلي عقدوا جلسة بالفعل مع النادي الأمريكي من أجل رفع القيمة المالية لشراء وسام أبوعلي من أجل التخلص من اللاعب بعد أزماته الأخيرة مع المارد الأحمر.

واستقر مسئولو الأهلي على بيع وسام أبوعلي مقابل وصول عرض مناسب لبيع اللاعب يتخطى الـ8 ملايين دولار خاصة مع رغبة اللاعب والنادي أيضا في الرحيل.

وتابع المصدر أن الجلسة مع النادي الأمريكي في مرحلة التفاوض حتى الآن من أجل رفع المقابل المادي وبيع وسام أبوعلي خاصة وأن مسئولي الأحمر بدأوا بالفعل في البحث عن بديل للاعب الفلسطيني.

وأتم المصدر: على الرغم من بيان الأهلي بغلق ملف بيع وسام أبوعلي إلا أن هناك اتجاها قويا لدى إدارة الفريق برحيل اللاعب وعدم استمراره حال وجود عرض مناسب.

فيما حسم الإعلامي أحمد شوبير الجدل الدائر في الأيام الأخيرة بشأن مصير مهاجم الفريق الفلسطيني وسام أبو علي، بعدما تغيب اللاعب عن الخضوع للكشف الطبي للاعبي الأهلي استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2024 - 2025.

عقوبات مالية ضد وسام أبو علي 

وقال شوبير في تصريحات عبر قناة الأهلي: وسام أبوعلي لم يخضع للكشف الطبي لأني أتوقع أنه سليم وغير مصاب ولكن تم تطبيق عقوبة مالية ضده بسبب غيابه عن الكشف.

وتابع شوبير: وسام أبو علي سلم جواز سفره لـ الأهلي  الثلاثاء، وأعلن استعداده للسفر مع الفريق في تونس إذا لم يتم التوصل إلى الاتفاق مع العرض الأمريكي.

ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة إعلان رحيل اللاعب عن صفوف القلعة الحمراء بشكل رسمي.

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الأهلي وسام أبو علي النادي الأهلي تونس الريان القطري الوصل الإماراتي

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