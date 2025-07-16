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رياضة

الأهلي يواصل تدريباته على فترتين استعدادا للموسم الجديد

الاهلي، فيتو
الاهلي، فيتو

قرر خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خوض تدريبات اللاعبين صباحا ومساء خاصة بعد القياسات البدنية للفريق والتي أقيمت مؤخرا.

 وبدأ الفريق تدريبات الكرة على ملعب التتش بالجزيرة، أمس الثلاثاء، في إطار الاستعداد للموسم الجديد، بعد أن اكتفى اللاعبون بأداء قياسات بدنية وطبية فقط أول أمس، في اليوم الأول لتجمع الفريق لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد. 

 

فيما استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو   على تقليص أيام معسكر الفريق المرتقب في تونس بعد إلغاء ودية النجم الساحلي التونسي، حيث يبدأ المعسكر يوم الجمعة القادم وتعود البعثة يوم ٢٦ من الشهر ذاته. 

وحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات لمدة ١٨ يومًا قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد. 

يذكر أن الأهلي سيخوض معسكر إعداد في تونس ينطلق يوم ١٨ يوليو الجاري وتحديدا في مدينة طبرقة التونسية يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية. 

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