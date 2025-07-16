تنسيق الجامعات، 28 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات حتى الآن

اختبارات القدرات 2025، أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، اليوم الأربعاء، أن عدد الطلاب الذين سجلوا على موقع التنسيق الإلكتروني لأداء اختبارات القدرات بالكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2025، بلغ حتى الآن ٢٨ ألف طالب وطالبة.

ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــا، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025.

الكليات التي تشترط أداء اختبارات القدرات 2025

وفيما يلي قائمة الكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات:

١. كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة)

٢. كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – دمياط – بنها – بني سويف – طنطا – دمنهور)

٣. كلية التربية الموسيقية بالزمالك – جامعة حلوان

٤. كلية التربية الفنية بالزمالك – جامعة حلوان

٥. كلية التربية الفنية – جامعة المنيا

٦. كليات علوم الرياضة

ويتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

ويُهيب مكتب التنسيق بأبنائنا الطلاب سرعة الانتهاء من التسجيل على الموقع الإلكتروني، حيث سيتم غلقه في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم الخميس الموافق ٢٤ يوليو الجاري، إيذانًا بانتهاء مرحلة تسجيل اختبارات القدرات.

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