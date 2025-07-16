إزالة مكامير الفحم المخالفة في الدقهلية للحد من التلوث

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية بالتعاون مع الأجهزة الشرطية والجهات المعنية حملات لتنفيذ قرارات إزالة مكامير الفحم النباتي المخالفة بعدة مراكز بالمحافظة، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحد من التلوث والحرق المكشوف، والحفاظ على صحة المواطنين والبيئة.

إزالة مكامير الفحم النباتي المخالفة في الدقهلية للحد من التلوث

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وبمتابعة مباشرة من الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ.

إزالة مكامير الفحم بميت غمر

وكلف نائب محافظ الدقهلية، الدكتور عماد النجار مدير عام شؤون البيئة، بالإشراف على أعمال إزالة مكامير الفحم، بالتنسيق والتعاون، وبمشاركة رئاسة مركزي ومدينة ميت غمر وأجا، وبحضور ممثلين عن جهاز شئون البيئة، ومديريتي الزراعة والري، ومديرية أمن الدقهلية.

المحافظة ماضية في تطبيق القانون بكل حسم تجاه أي مصدر للتلوث البيئي

وأكد الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ أن المحافظة ماضية في تطبيق القانون بكل حسم تجاه أي مصدر للتلوث البيئي، خاصة ما يتعلق بمكامير الفحم المخالفة التي تؤثر سلبًا على الصحة العامة وجودة الهواء. مشددًا على أهمية تكاتف جهود الجهات التنفيذية والرقابية في تنفيذ التوجيهات بكل دقة وسرعة.

حملات الرصد والإزالة والتعامل الفوري مع أي مخالفات بيئية

كما شدد نائب المحافظ على ضرورة الاستمرار في حملات الرصد والإزالة والتعامل الفوري مع أي مخالفات بيئية، تنفيذًا لرؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، مشيرًا إلى أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات القيادة التنفيذية بالمحافظة.

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