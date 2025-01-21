الثلاثاء 21 يناير 2025
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محافظات

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط الجديدة

حملة مكبرة لإزالة
حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط الجديدة

شن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة حملة مكبرة للتصدي لمكامير الفحم المخالفة، والالتزام التام بتطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية، استكمالا للجهود المبذولة لإزالة مكامير الفحم المخالفة، وملاحقة المخالفين.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبالتنسيق مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، وبالتعاون مع أ.د أيمن الشهابى محافظ دمياط. 

 

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط الجديدة
حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط الجديدة

وصرح المهندس أشرف فتحى رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة اليوم، بالتعاون مع مسئولي وزارة البيئة، وجهاز شئون البيئة بالمنصورة، وهيئة التنمية الصناعية، والوحدة المحلية لمركز كفر البطيخ، وقسم شرطة كفر البطيخ، ومديرية الزراعة، بمعاونة إدارتى الأمن والتنمية بالجهاز، للتأكد من التزام المكامير المطورة بالاشتراطات المحددة في هذا الشأن، وإزالة مكامير الفحم المخالفة.

إزالة عدد (5) مكمورة فحم نباتي بلدية

 

 

أوضح رئيس الجهاز، أن الحملة أسفرت عن إزالة عدد (5) مكمورة فحم نباتى بلدية، حيث قامت الجهات المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين وتحرير محضر مخالفات بيئية، وتوجيه إنذارات لأصحاب الأراضى الموجود بها تشوينات الأخشاب لإزالتها فورًا.

أضاف رئيس الجهاز، أنه تم عمل قياسات بيئية للمكامير، وذلك بإستخدام أحدث الأجهزة المخصصة لذلك، وتم تحرير محاضر تجاه المكامير الغير ملتزمة بهذه الإجراءات، كما قامت الجهات المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين.

وأكد استمرار تلك الحملات خلال الفترة القادمة لإزالة كافة مكامير الفحم المخالفة بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والهيئات المعنية.

 

 

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الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالمنصورة بدمياط جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مدينة دمياط الجديدة مدينة دمياط وزير البيئة

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