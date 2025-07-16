الأربعاء 16 يوليو 2025
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تعليم الدقهلية توضح ضوابط امتحان الدور الثاني للمرحلة الابتدائية

وكيل تعليم الدقهلية،
وكيل تعليم الدقهلية، فيتو

أعلنت مديرية التربية والـ تعليم بالدقهلية  ضوابط امتحان الدور الثاني للمرحلة الابتدائية لفصول الصف الرابع والخامس الابتدائي. 

وجاءت ضوابط امتحان الدور الثاني لمادة المهارات المهنية كالتالي:  

-الامتحان نظري فقط في نفس الورقة
-تحتسب الدرجة الكلية للامتحان من ١٠٠ درجة
-يحتوي الامتحان على ٢٠ مفردة بحيث تكون درجة كل مفردة ٥ درجات 

‏ضوابط امتحان الدور الثاني للمرحلة الابتدائية للمهارات المهنية للدمج

ضوابط امتحان الدور الثاني لمادة المهارات المهنية لطلاب الدمج 

-الامتحان نظري فقط في نفس الورقة
-تحتسب الدرجة الكلية للامتحان من ١٠٠ درجة

-يحتوي الامتحان علي ١٥ مفردة مقسمة درجاتها كالآتي:
-خمس مفردات لكل مفردة ٨ درجات 
-عشر مفردات لكل مفردة ٧ درجات

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الخامس الابتدائي الصف الرابع والخامس الابتدائي تعليم الدقهلية امتحان الدور الثاني مادة المهارات المهنية طلاب الدمج الصف الرابع الدقهلية

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