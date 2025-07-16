وحدة السكتة الدماغية بقصر العيني تحصل على اعتماد دولي جديد

حصلت وحدة السكتة الدماغية بمستشفى قصر العيني، التابع لجامعة القاهرة، على الاعتماد الدولي من المنظمة الدولية للسكتة الدماغية، باعتبارها إحدى الوحدات المتقدمة عالميا في هذا التخصص الدقيق.

اعتماد دولي جديد لوحدة السكتة الدماغية

جاء هذا الاعتماد تتويجًا لمنظومة متكاملة من التميز الإكلينيكي والإداري، والتزامًا بمعايير الجودة العالمية تحت رعاية الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة مستشفيات قصر العيني.

وجاء منح الاعتماد الدولي للوحدة بعد زيارة لجنة رفيعة المستوى ترأستها الدكتورة شيلا مارتنز – Prof. Sheila Martins، الرئيس السابق للمنظمة الدولية للسكتة الدماغية، والتي قامت بجولة تفقدية داخل الوحدة أشادت خلالها بالنظام العلاجي المتبع، وسرعة الأداء في تقديم الخدمة الطبية، والدقة العالية في التنظيم الإداري والهيكلي.

معلومات عن وحدة السكتة الدماغية بقصر العيني

وتأسست وحدة السكتة الدماغية بقصر العيني عام 2016، ضمن خطة شاملة لتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية بما يليق باسم قصر العيني وتاريخه.

وتُعد هذه الوحدة اليوم الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تضم 32 سريرًا مخصصة لعلاج السكتات الدماغية، إلى جانب 8 أسرّة إضافية لحالات إذابة الجلطات الدماغية، ما يجعلها مركزًا إقليميًا متقدمًا في هذا المجال.

واعتمدت اللجنة الدولية قرارها بناءً على استيفاء الوحدة لمجموعة دقيقة من المعايير، شملت إعداد تقارير مفصلة عن مؤشرات الأداء، وسرعة استقبال الحالات، ونسب التحسن والوفيات، واستعراض شامل للملفات الطبية، ومطابقتها لمعايير الجودة الدولية. كما تم التأكد من وجود نظام دقيق لمتابعة المرضى بعد الخروج من المستشفى، من خلال العيادات الخارجية، بما يضمن استمرارية الرعاية وتحقيق أفضل نتائج علاجية ممكنة.

وتحمل هذه الخطوة في طياتها ثمرة جهود مضنية لفريق عمل متكامل تحت قيادة الدكتور حسام صلاح، الذي لم يدخر جهدًا في الارتقاء بالوحدة منذ تأسيسها، ليس فقط كعميد للكلية ورئيس لمجلس إدارة مستشفياتها، ولكن أيضًا كأستاذ المخ والأعصاب والفسيولوجيا الإكلينيكية للجهاز العصبي، حيث قاد الفريق برؤية علمية وإدارية محنكة، دعمت مسيرة التميز والتطوير.

وشارك في تحقيق هذا الإنجاز كل من الدكتور أحمد عبد العليم، أستاذ المخ والأعصاب، المدير الإداري للوحدة، الدكتورة نورهان محمد، مدرس المخ والاعصاب والمسؤول الإداري عن الوحدة، الدكتورة سماح علي، مسؤول الجودة بوحدة السكتة الدماغية، بجانب تعاون وثيق مع الدكتورة رباب مأمون، مدير المكتب التنفيذي للجودة وتطوير الرعاية الصحية بمستشفيات قصر العيني، والتي قامت بمراجعة شاملة لكافة الوثائق الطبية وتأكدت من مطابقتها للمعايير الدولية لاعتماد الجودة.

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