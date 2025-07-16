انعقاد المؤتمر السنوي لأمراض الكلى بطب قصر العيني بمشاركة واسعة

نظمت كلية طب قصر العيني، المؤتمر السنوي لتخصص أمراض الكلى التابع لقسم الأمراض الباطنة، تحت رعاية الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وتحت إشراف الدكتورة أماني عبد المقصود، رئيس قسم الأمراض الباطنة، وبرئاسة الدكتورة سلوى إبراهيم، رئيس تخصص أمراض الكلى، وبحضور كوكبة من الأساتذة والخبراء من مختلف الجامعات والمؤسسات الطبية في مصر.

مؤتمر أمراض الكلى بقصر العيني

وسبق المؤتمر تنظيم ورشة عمل موسعة بوحدة الكلى والديلزة ومركز التعليم الطبي المتطور (LRC) تحت إشراف الدكتور ياسر عبد الحميد، نائب رئيس المؤتمر ومدير الورشة، شملت تدريبًا عمليًا متخصصًا على استخدام الموجات الصوتية للكلى، وأخذ العينات بمساعدتها، وقراءة وتحليل عينات باثولوجيا الكلى، بالإضافة إلى تدريب على استخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص وعلاج أمراض الكلى، وورشة متقدمة لفصل البلازما وشرح طرق إجرائها، مما وفر تجربة تعليمية متكاملة للمشاركين.

مؤتمر أمراض الكلى بقصر العيني

حضر المؤتمر الدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب الدكتورة أماني عبد المقصود، رئيس قسم الباطنة، والدكتورة سلوى إبراهيم، رئيس التخصص ورئيس المؤتمر، والدكتور ياسر عبد الحميد، أستاذ أمراض الكلى ونائب رئيس المؤتمر، وعدد كبير من أساتذة كلية طب قصر العيني المتخصصين في أمراض الكلى، بالإضافة إلى نخبة من الأساتذة والاستشاريين من وزارة الصحة ومن جامعات مختلفة على مستوى محافظات الجمهورية.

التزام قصر العيني بتطوير التخصصات الطبية الدقيقة

وفي كلمته نيابة عن عميد الكلية، أشار الدكتور عمر عزام إلى أهمية انعقاد هذا المؤتمر السنوي الذي يعكس التزام كلية طب قصر العيني المستمر بدورها الريادي في تطوير التخصصات الطبية الدقيقة، وعلى رأسها أمراض الكلى، مؤكدًا أن دعم الكلية لهذا الحدث يأتي في إطار رؤيتها الاستراتيجية لتشجيع البحث العلمي والتطوير المهني المستمر، لا سيما في التخصصات التي تمس حياة المرضى بشكل مباشر، مثل أمراض الكلى المزمنة والحادة. كما أثنى على الجهود المتواصلة التي يبذلها قسم الأمراض الباطنة بكافة وحداته، وفي مقدمتها وحدة أمراض الكلى، للارتقاء بمستوى التعليم الطبي والخدمة السريرية المجانية.

مؤتمر أمراض الكلى بقصر العيني

وفي كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، رحبت الدكتورة أماني عبد المقصود بالحضور قائلة:

"أرحب بحضراتكم في المؤتمر السنوي لمجموعة أمراض الكلى في قسم الأمراض الباطنة بكلية طب القصر العيني. إن مجموعة أمراض الكلى تُعد من أكبر التخصصات في قسم الباطنة بالقصر العيني، وهي من أعرق وأنشط المجموعات على مستوى أفريقيا، والإقليم، ومصر، تأسست هذه الوحدة على يد كبار أساتذة الباطنة الذين بذلوا جهودًا عظيمة لتطوير التخصص والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المجانية لمريض الكلى، بالإضافة إلى دعم عجلة البحث العلمي والابتكار. ومؤخرًا، تُوِّجت هذه الجهود بالحصول على اعتماد مركز الكلى كأحد مراكز التدريب المعترف بها دوليًا في الشرق الأوسط من قبل الجمعية الدولية لأمراض الكلى".

مؤتمر أمراض الكلى بقصر العيني

من جانبها، أكدت الدكتورة سلوى إبراهيم أن مؤتمر قصر العيني لأمراض الكلى يُعد أحد أبرز الاجتماعات العلمية المتخصصة في هذا المجال، ويجمع بين الخبراء لتبادل أحدث التطورات في تشخيص وعلاج أمراض الكلى الحادة والمزمنة، وأمراض الكلى الناتجة عن مرض السكري، والغسيل الكلوي الدموي والبريتوني، ومضاعفاته، وزراعة الكلى، بالإضافة إلى أحدث الوسائل التشخيصية للأمراض الوراثية للكلى والعلاجات الجينية المرتبطة بها.

أطباء قصر العيني يبحثون استخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص

كما أشار الدكتور ياسر عبد الحميد إلى أن المؤتمر هذا العام شهد تقديم أبحاث متقدمة من شباب الباحثين وطلاب الدراسات العليا، مع التركيز على استخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص، وأهمية استخدام الدوبلر الملون في تحديد مؤشرات تليف ورفض الكلى المزمن لدى مرضى زراعة الكلى، ودور الميكروسكوب الإلكتروني في تعزيز دقة التشخيص، مشددًا على أن هذه الدورة من المؤتمر تُعد من أنجح وأغزر الدورات من حيث المحتوى العلمي والتقني.

مؤتمر أمراض الكلى بقصر العيني

جدير بالذكر أن المؤتمر قد حصل هذا العام 2025 على اعتماد رسمي من الأكاديمية الأمريكية للاعتماد الطبي بساعات معتمدة (CME Hours)، كما تم اعتماد كلية طب قصر العيني كمركز تدريب إقليمي من قبل الجمعية الدولية لأمراض الكلى للفترة من 2025 إلى 2030، بالإضافة إلى اعتماد الجمعية الأوروبية لأمراض الكلى، مما يكرس المكانة الريادية لقصر العيني في هذا التخصص الحيوي على المستويين الإقليمي والدولي.

واختتم المؤتمر فعالياته بعدد من التوصيات التي من شأنها دفع عجلة البحث العلمي والتدريب الإكلينيكي في مجال أمراض الكلى، وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات الطبية والأكاديمية لخدمة المريض المصري على أفضل وجه.

مؤتمر أمراض الكلى بقصر العيني

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