اشتباكات بين الدروز وأهالي دير الزور، ماذا يحدث في السويداء الآن؟ (فيديوهات)

ماذا يحدث في السويداء الآن؟ تشهد مدينة جرمانا الواقعة على أطراف العاصمة السورية دمشق اشتباكات بالسكاكين والعصي بين الدروز وأهالي دير الزور، وهرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة في ساحة السيوف، بحسب روسيا اليوم.

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الانتهاكات في مدينة السويداء

وقبل اندلاع الاشتباكات، نفذ أبناء الطائفة الدرزية في مدينة جرمانا في ريف دمشق تظاهرة منددة بالانتهاكات التي تحدث في مدينة السويداء، ورددوا شعارات تدعو إلى إسقاط النظام.

وعلى الجانب الآخر أصدرت الرئاسة السورية، اليوم الأربعاء، بيانًا أدانت فيه بشدة ما وصفته بـ الانتهاكات المؤسفة، التي شهدتها بعض المناطق في محافظة السويداء جنوب البلاد، مؤكدة أن تلك الأفعال تندرج ضمن السلوكيات الإجرامية وغير القانونية، ولا يمكن تبريرها من أي طرف كان.

وأكدت الحكومة السورية في بيانها التزامها الكامل بمحاسبة جميع المتورطين في الأحداث الأخيرة، مشيرة إلى أن الدولة ستتعامل مع هذه الانتهاكات بموجب القوانين النافذة، وأن الجهات المختصة تعمل على فتح تحقيق شامل لمحاسبة كل من يثبت تورطه.

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تصرف خارج القانون سيُقابل بإجراءات رادعة

وشددت الرئاسة في بيانها على أن أي تصرف خارج القانون سيُقابل بإجراءات رادعة، ولن يُسمح بتكرار هذه الأفعال.

كما أكدت الدولة السورية أن بوصلتها الوحيدة هي حماية الأمن والاستقرار، وأن ما يوجّه قراراتها هو المعيار الوطني الجامع، دون تمييز بين المناطق أو المكونات.

https://x.com/AlJarasMagazine/status/1945440338765640048?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1945440338765640048%7Ctwgr%5E168654ce4d40348394792ca00fb717effd821cd8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fmiddle_east%2F1693178-D985D8B1D8A7D8B3D984-rt-D8A7D8B4D8AAD8A8D8A7D983D8A7D8AA-D8A8D98AD986-D8A7D984D8AFD8B1D988D8B2-D988D8A3D987D8A7D984D98A-D8AFD98AD8B1-D8A7D984D8B2D988D8B1-D981D98A-D8ACD8B1D985D8A7D986D8A7-D8A8D8A7D984D8B3D983D8A7D983D98AD986-D988D8A7D984D8B9D8B5D98A%2F

أهالي السويداء حقوقهم مصانة بالكامل

وشددت الرئاسة في ختام بيانها على أن أهالي مدينة السويداء حقوقهم مصانة بالكامل، مشيرة إلى أنه لن يُسمح لأي طرف بالعبث بأمنهم أو استقرارهم.

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