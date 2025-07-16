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خارج الحدود

حقوقكم مصانة بالكامل، بيان عاجل من الرئاسة السورية بشأن انتهاكات السويداء

أحمد الشرع، فيتو
أحمد الشرع، فيتو

ماذا يحدث في السويداء الأن، أصدرت الرئاسة السورية، اليوم الأربعاء، بيانًا أدانت فيه بشدة ما وصفته بـ الانتهاكات المؤسفة، التي شهدتها بعض المناطق في محافظة السويداء جنوب البلاد، مؤكدة أن تلك الأفعال تندرج ضمن السلوكيات الإجرامية وغير القانونية، ولا يمكن تبريرها من أي طرف كان.

محاسبة جميع المتورطين في الأحداث الأخيرة

وأكدت الحكومة السورية في بيانها التزامها الكامل بمحاسبة جميع المتورطين في الأحداث الأخيرة، مشيرة إلى أن الدولة ستتعامل مع هذه الانتهاكات بموجب القوانين النافذة، وأن الجهات المختصة تعمل على فتح تحقيق شامل لمحاسبة كل من يثبت تورطه.

ولن يُسمح بتكرار هذه الأفعال

وشددت الرئاسة في بيانها على أن أي تصرف خارج القانون سيُقابل بإجراءات رادعة، ولن يُسمح بتكرار هذه الأفعال.

كما أكدت الدولة السورية أن بوصلتها الوحيدة هي حماية الأمن والاستقرار، وأن ما يوجّه قراراتها هو المعيار الوطني الجامع، دون تمييز بين المناطق أو المكونات.

أهالي السويداء حقوقهم مصانة بالكامل

وشددت الرئاسة في ختام بيانها على أن أهالي مدينة السويداء حقوقهم مصانة بالكامل، مشيرة إلى أنه لن يُسمح لأي طرف بالعبث بأمنهم أو استقرارهم.

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