الأربعاء 16 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إسرائيل تستهدف القوات السورية في السويداء لحماية الدروز

إسرائيل تستهدف القوات
إسرائيل تستهدف القوات السورية في السويداء، فيتو

أفادت إذاعة جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن سلاح الجو نفذ هجمات استهدفت القوات السورية في محافظة السويداء.

طائرات مسيرة إسرائيلية تستهدف مدينة السويداء السورية

كما كشفت وكالة رويترز أن "طائرات مسيرة إسرائيلية تستهدف مدينة السويداء السورية".

  فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، إن على الحكومة السورية أن تدع الدروز وشأنهم وأن تسحب قواتها من مدينة السويداء في جنوب البلاد.

وأضاف كاتس في بيان صادر عن مكتبه: "يجب على النظام السوري أن يترك الدروز في السويداء وشأنهم، وأن يسحب قواته" منها.

إسرائيل لن تتخلى عن الدروز في سوريا

وأضاف: "كما أوضحنا وحذرنا سابقا... إسرائيل لن تتخلى عن الدروز في سوريا، وستُنفّذ سياسة نزع السلاح التي قررناها".

وأكد أن الجيش الإسرائيلي "سيواصل مهاجمة قوات النظام حتى انسحابها من المنطقة وسيرفع قريبا مستوى الرد ضد النظام إذا لم يتم استيعاب الرسالة".

وكانت القناة 12 الإسرائيلية، قد نقلت عن مسؤول أميركي، قوله إن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل وقف هجماتها على القوات السورية جنوب البلاد، وأن إسرائيل وعدت بوقف الهجمات.

 جنوب سوريا منزوع السلاح بشكل كامل

وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في فبراير بجعل جنوب سوريا منزوع السلاح بشكل كامل، محذرا من أن حكومته لن تقبل بوجود القوات الأمنية التابعة للسلطات الجديدة قرب حدودها.

وقال الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، في رسالة وجّهها إلى رئيس الحكومة ووزير الدفاع، "عليكم أن تختاروا بين الشراكة مع الطائفة الدرزية أو مع داعش".

ويتوزّع الدروز بين لبنان وإسرائيل والجولان المحتل وسوريا، حيث تشكل محافظة السويداء في الجنوب معقلهم الرئيسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الإحتلال الإسرائيلي القوات السورية محافظة السويداء سوريا جنوب سوريا منزوع السلاح بشكل كامل إسرائيل الدروز في سوريا الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل

مواد متعلقة

عودة عشرات الدروز لإسرائيل بعد تسللهم إلى سوريا لمساندة أهالي السويداء (فيديو)

نتنياهو: ملتزمون بحماية الدروز في سوريا

سوريا تقرر منع دخول الشاحنات المصرية إلى أراضيها

تطور خطير، نتنياهو يأمر جيش الاحتلال بمهاجمة جنوب سوريا لحماية الدروز

ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات السويداء في سوريا لـ 114 قتيلا ومصابا

الأكثر قراءة

أول تعليق من لميس الحديدي بعد عدم تجديد تعاقدها مع المتحدة

وفاة التيك توكر سلمى يصيب العالم بالصدمة، عملية تكميم أودت بحياتها والسر في التنمر

رسالة ساخرة من توفيق عكاشة لأحمد موسى بشأن تصريحات ترامب عن سد النهضة

اللاعب يرغب بارتداء التيشيرت الأحمر، تطورات جديدة في صفقة انتقال مصطفى محمد للأهلي

سيبوني أمشي، القصة الكاملة لأزمة أحمد عبد القادر مع الأهلي

آخر مستجدات أزمة قانون الإيجار القديم وموعد السريان الرسمي في حال عدم التصديق أو الاعتراض

ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025

أخبار مصر: اقتراب مصطفى محمد للانضمام للأهلي، وفاة شيخ درزي بعد حلق مسلحين "شنبه"، مرض غامض يقضي على 5 أطفال أشقاء بالمنيا

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم الثلاثاء 15/ 7/ 2025

المزيد

انفوجراف

خصومة وتهديد ووصية.. مفاجآت مثيرة تقلب موازين قضية مصرع البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

10 سنوات على رحيل القارئ المأذون، الشيخ السيد متولي عبد العال التحق بالإذاعة في سن الخمسين

تفسير رؤية القفل في المنام وعلاقتها بالقوة وارتفاع المكانة

ما رأي الشريعة الإسلامية في السفر عبر الزمن؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads