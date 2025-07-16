إسرائيل تستهدف القوات السورية في السويداء لحماية الدروز

أفادت إذاعة جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن سلاح الجو نفذ هجمات استهدفت القوات السورية في محافظة السويداء.

طائرات مسيرة إسرائيلية تستهدف مدينة السويداء السورية

كما كشفت وكالة رويترز أن "طائرات مسيرة إسرائيلية تستهدف مدينة السويداء السورية".

فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، إن على الحكومة السورية أن تدع الدروز وشأنهم وأن تسحب قواتها من مدينة السويداء في جنوب البلاد.

وأضاف كاتس في بيان صادر عن مكتبه: "يجب على النظام السوري أن يترك الدروز في السويداء وشأنهم، وأن يسحب قواته" منها.

إسرائيل لن تتخلى عن الدروز في سوريا

وأضاف: "كما أوضحنا وحذرنا سابقا... إسرائيل لن تتخلى عن الدروز في سوريا، وستُنفّذ سياسة نزع السلاح التي قررناها".

وأكد أن الجيش الإسرائيلي "سيواصل مهاجمة قوات النظام حتى انسحابها من المنطقة وسيرفع قريبا مستوى الرد ضد النظام إذا لم يتم استيعاب الرسالة".

وكانت القناة 12 الإسرائيلية، قد نقلت عن مسؤول أميركي، قوله إن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل وقف هجماتها على القوات السورية جنوب البلاد، وأن إسرائيل وعدت بوقف الهجمات.

جنوب سوريا منزوع السلاح بشكل كامل

وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في فبراير بجعل جنوب سوريا منزوع السلاح بشكل كامل، محذرا من أن حكومته لن تقبل بوجود القوات الأمنية التابعة للسلطات الجديدة قرب حدودها.

وقال الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، في رسالة وجّهها إلى رئيس الحكومة ووزير الدفاع، "عليكم أن تختاروا بين الشراكة مع الطائفة الدرزية أو مع داعش".

ويتوزّع الدروز بين لبنان وإسرائيل والجولان المحتل وسوريا، حيث تشكل محافظة السويداء في الجنوب معقلهم الرئيسي.

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