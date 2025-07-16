من بينها تقسيم سوريا، أبرز السيناريوهات المستقبلية لأحداث السويداء.. حكومة الاحتلال تبرر تدخلها في سوريا بزعم حماية الدروز

شهدت محافظة السويداء أحداثا صعبة وخطيرة خلال الأيام القليلة الماضية، هذه المنطقة التي تتمركز فيها طائفة الدروز، الأمر الذي يفتح الباب أمام العديد من السيناريوهات بشأن مستقبل سوريا.

الدروز بوابة تقسيم سوريا

وتحاول دولة الاحتلال الإسرائيلية استغلال ملف الدروز للتدخل في الشأن السوري، ومحاولة تقسيم البلاد إلى دويلات صغيرة.

ولم تخفِ حكومة الاحتلال نواياها الخبيثة تجاه سوريا، حيث أكدت مرارا استعدادها للتدخل عسكريا في سوريا بزعم حماية الدروز.

وأفادت مصادر سورية، فجر اليوم الأربعاء، بأن مناطق واسعة تعرضت لقصف عنيف من مقاتلات حربية إسرائيلية نفذت غارات على العاصمة دمشق، ومناطق في درعا والسويداء.

وتحدثت هيئة البث الرسمية ووسائل إعلام عبرية أخرى عن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ هجوم على مدينة السويداء السورية.

وتداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حريقًا ضخمًا في أحد مولدات الكهرباء قالوا إنه ناجم عن استهداف إسرائيلي للمنطقة الواقعة قرب جسر مسرابا في محيط مدينة دوما بريف دمشق.

وذكرت مصادر أخرى أن غارات إسرائيلية أخرى استهدفت منطقة في محيط مطار "الثعلة" العسكري في ريف السويداء، وسط أنباء عن إصابة عدة أشخاص جراء القصف.

وأشارت مصادر محلية إلى أن القصف استهدف خطوط إمداد الفصائل العسكرية التابعة لوزارة الدفاع السورية خارج السويداء وفي محيط درعا.

وذكرت المصادر أن غارات إسرائيلية وقعت على طريق دمشق درعا استهدفت أرتالًا عسكرية تتبع "الفرقة 54" بقيادة المدعو "أبو عمشة".

الطيران الحربي الإسرائيلي يقوم بطلعات في سماء درعا والقنيطرة

بالتزامن مع ذلك، أكدت مصادر صحفية في سوريا أن الطيران الحربي والمسير الإسرائيلي ما زال يقوم بطلعات في سماء مدينتي درعا والقنيطرة.

وكانت واشنطن طلبت أمس من إسرائيل وقف هجماتها ضد الجيش السوري في جنوب ‎سوريا.

وأضافت القناة 12 العبرية نقلًا عن مصدر أمريكي، أن إسرائيل وعدت واشنطن بوقف هجماتها على قوات الجيش السوري اعتبارًا من مساء أمس.

وأفاد المرصد بارتفاع حصيلة القتلى نتيجة أعمال العنف في السويداء في جنوب سوريا إلى 203 أشخاص منذ اندلاع الاشتباكات الأحد بين فصائل درزية ومسلحين من العشائر وانتشار القوات الحكومية في المحافظة إثر ذلك.

وبالامس الثلاثاء، أعلن وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة، وقف تام لإطلاق النار داخل مدينة السويداء في جنوب البلاد.

حصيلة أعمال العنف في السويداء

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن أبو قصرة قوله في تغريدة على منصة إكس: "إلى كافة الوحدات العاملة داخل مدينة السويداء، نعلن وقف تام لإطلاق النار بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان المدينة، على أن يتم الرد فقط على مصادر النيران والتعامل مع أي استهداف من قبل المجموعات الخارجة عن القانون".

وأضاف: "أصدرنا تعليمات صارمة للقوات الموجودة داخل مدينة السويداء بضرورة تأمين الأهالي والحفاظ على السلم المجتمعي، وحماية الممتلكات العامة والخاصة من ضعاف النفوس".

وتابع: "وجهنا ببدء انتشار قوات الشرطة العسكرية داخل مدينة السويداء لضبط السلوك العسكري ومحاسبة المتجاوزين".

ووفق الوكالة، بدأت قوات الجيش العربي السوري بسحب الآليات الثقيلة من السويداء تمهيدًا لتسليم أحياء المدينة لقوى الأمن الداخلي.

عمليات خطف متبادلة

وتشهد محافظة السويداء توترات مستمرة منذ عدة أيام، بلغت ذروتها الأحد الماضي، حيث اندلعت اشتباكات دامية بين عشائر وفصائل محلية، على خلفية عمليات خطف متبادلة.

وأدت المواجهات إلى مقتل نحو 30 شخصًا وإصابة 100 آخرين، بينهم نساء وأطفال، ما دفع الجيش السوري وقوات الأمن الداخلي إلى نشر وحدات لفض النزاع والفصل بين الأطراف المتصارعة.

وتعرَّض الجيش السوري، صباح أمس الأول الإثنين، على أطراف السويداء لهجوم نفذته مجموعة خارجة عن القانون، ما أدى إلى مقتل 18 من عناصره وإصابة آخرين بجروح، كما جرى اعتقال عدد منهم ونقلهم إلى جهة مجهولة.

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