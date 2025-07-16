حرق وتخريب كنيسة "مار ميخائيل" في السويداء على يد مسلحين (فيديو)

كشفت مصادر سورية، فجر اليوم الأربعاء، عن تعرض كنيسة "مار ميخائيل" بقرية "الصورة الكبيرة" فيالسويداء للحرق والتخريب على يد عناصر أحد الفصائل المسلحة.

جاء ذلك عقب إعلان فصيل مسلح، عرّف عن نفسه بأنه من "الشعيطات" إحدى عشائر “دور الزور”، السيطرة على قرية "الصورة الكبيرة"، وفق "المرصد السوري لحقوق الإنسان".

🚨 من مداخل السويداء...

رسالة أبناء قبيلة الشعيطات لجماعة الهجري. pic.twitter.com/V5bixuC03l — بالعربية | BRICS PLUS (@BRICSPLUSA) July 15, 2025

وقال المرصد إنه "قرابة الرابعة من فجر الثلاثاء نشر فصيل مسلح فيديو من مدخل القرية عرّف عن نفسه بأنه من الشعيطات في دير الزور، أعلن فيه السيطرة على القرية".

من جهتها، قالت شبكة "السويداء 24" إن "القرية تعرضت قبل يومين لهجوم من جهة منطقة براق، ولا تزال تسيطر عليها قوات حكومية ومجموعات مسلحة حتى اليوم".

ونقلت الشبكة عن أحد القائمين على الكنيسة قوله إن "سكان القرية من المسيحيين والدروز تعرضوا للتهجير مرة ثانية ونُهبت ممتلكاتهم من جديد، وأُحرقت بيوتهم".

وقالت الشبكة إنه "رغم تواجد حاجز لشرطة محافظة السويداء التابع لجهاز الأمن الداخلي، على مدخل القرية، إلا أنها تعرضت لهجوم مباغت قبل يومين، من مجموعات مسلحة، وظهرت صور صباح اليوم لعناصر من القوات الحكومية داخل القرية".

كنيسة مارمخايل في قرية #الصورة الكبيرة تم حرقها. قرابة الرابعة من فجر اليوم نشر فصيل مسلح فيديو من مدخل القرية عرف عن نفسه بأنه من #الشعيطات في #دير_الزور أعلن فيه السيطرة على القرية. pic.twitter.com/guBK2TUcDQ — المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) July 15, 2025

وشهدت مدينة السويداء ومحيطها غارات واسعة نفذها الطيران الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، استهدفت أرتالًا عسكرية ومجموعات مسلحة تابعة لوزارة الدفاع السورية كانت في طريقها إلى جنوب سوريا لمواجهة الدروز، وفق مصادر محلية.

ودارت اشتباكات عنيفة، خلال الساعات الماضية، في مركز مدينة السويداء قرب مبنى المحافظة ومبنى قيادة الشرطة بين عناصر تابعة للقوات الحكومية والفصائل المسلحة الدرزية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.