مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بدمياط

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين فى حادث تصادم سيارتين إحداهما تريلا والأخرى نصف نقل بنطاق محافظة دمياط.

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بدمياط

فور الإبلاغ بالحادث انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان التصادم عند مفارق طريق ميناء دمياط وطريق كفر البطيخ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما نقلت الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كما تم التحفظ على سائق السيارة المتسببة في الحادث وبدأت الجهات المعنية فتح تحقيق موسع للوقوف على ملابساته وتحديد المسئوليات، واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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