الأربعاء 16 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بدمياط

مصرع شخص وإصابة 3
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بدمياط

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين فى حادث تصادم سيارتين إحداهما تريلا والأخرى نصف نقل بنطاق محافظة دمياط.

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بدمياط 
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بدمياط 

فور الإبلاغ بالحادث انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان التصادم عند مفارق طريق ميناء دمياط وطريق كفر البطيخ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما نقلت الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

انطلاق أعمال المؤتمر العربي الـ21 لرؤساء أجهزة المرور في تونس

الداخلية تكشف ملابسات فيديو متداول لشخص يعتدي على المارة بسلاح أبيض في الدقهلية

 كما تم التحفظ على سائق السيارة المتسببة في الحادث وبدأت الجهات المعنية فتح تحقيق موسع للوقوف على ملابساته وتحديد المسئوليات، واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة حادث تصادم سيارتين حادث تصادم محافظة دمياط سيارات الإسعاف تصادم سيارتين

مواد متعلقة

انطلاق أعمال المؤتمر العربي الـ21 لرؤساء أجهزة المرور في تونس

الداخلية تكشف ملابسات فيديو متداول لشخص يعتدي على المارة بسلاح أبيض في الدقهلية

ضبط موظف سابق بشركة تمويل استهلاكي لاتهامه بالنصب والاستيلاء على أرصدة عملاء

أمن المنوفية يكشف غموض اختفاء فتاة من منزل أسرتها

ضبط متهمين بتعذيب طفلين بالإسكندرية ونقلهما للمستشفى لتلقي العلاج

الداخلية تكشف حقيقة فيديو متداول بشأن تحرير مخالفة مرورية بالجيزة بدعوى طلب رشوة

الداخلية تنظم دورتين تدريبيتين لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لدى الكوادر الأمنية

ضبط 8 أطنان دقيق في حملات تموينية على المخابز خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

أول تعليق من لميس الحديدي بعد عدم تجديد تعاقدها مع المتحدة

استعلم عن مخالفات المرور برقم اللوحة مجانًا

رسالة ساخرة من توفيق عكاشة لأحمد موسى بشأن تصريحات ترامب عن سد النهضة

وفاة التيك توكر سلمى يصيب العالم بالصدمة، عملية تكميم أودت بحياتها والسر في التنمر

إثيوبيا تكذب ولا تتجمل، باقي 900 مليون دولار لاستكمال سد النهضة والتوربينات لا تعمل

اللاعب يرغب بارتداء التيشيرت الأحمر، تطورات جديدة في صفقة انتقال مصطفى محمد للأهلي

الخطيب يرفض مقابلته، آخر محاولات وسام أبو علي لحل أزمته مع الأهلي

زغلول صيام يكتب: انفخ البلالين يا نجاتي! أين لبيب والخطيب؟! معاقبة أصحاب البلالين الحمراء والبيضاء!

خدمات

المزيد

تنسيق الجامعات، كل ما تريد معرفته عن برنامج الجيوماتكس بآداب حلوان

كيلو الأحمر اللامع بـ 550 جنيها، تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

خصومة وتهديد ووصية.. مفاجآت مثيرة تقلب موازين قضية مصرع البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

10 سنوات على رحيل القارئ المأذون، الشيخ السيد متولي عبد العال التحق بالإذاعة في سن الخمسين

تفسير رؤية القفل في المنام وعلاقتها بالقوة وارتفاع المكانة

ما رأي الشريعة الإسلامية في السفر عبر الزمن؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
روسيا اليوم: الغارات الإسرائيلية دمرت مبنى هيئة الأركان السورية بالكامل