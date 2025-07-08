الثلاثاء 08 يوليو 2025
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محافظات

حريق هائل في مصنع فوم بدمياط الجديدة وسيارات الإطفاء تهرع إلى المكان (صور)

حريق بأحد مصانع المنطقة
حريق بأحد مصانع المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة

اندلع منذ قليل حريق هائل بأحد مصانع الفوم بالمنطقة الصناعية في مدينة دمياط الجديدة، ما تسبب في تصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود التي شوهدت من مسافات بعيدة، ووصلت آثارها إلى سماء مدينة دمياط القديمة، وسط حالة من الذعر بين الأهالي والعاملين بالمناطق المجاورة.

 

حريق في احد مصانع المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة
حريق في احد مصانع المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة

 

 

تحرك عاجل من الحماية المدنية

 

وهرعت سيارات الحماية المدنية والإطفاء إلى موقع الحادث لمحاولة السيطرة على ألسنة اللهب، وسط أنباء أولية تشير إلى اشتعال النيران في مواد شديدة الاشتعال داخل المصنع.

وتجري الآن قوات الأمن والمعنيون بالمنطقة الصناعية عمليات تأمين للموقع، ومنع انتشار الحريق إلى المصانع المجاورة، بينما لم ترد حتى اللحظة أي معلومات رسمية حول وجود إصابات أو خسائر بشرية.

لا إصابات معلنة حتى الآن

حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تسجّل أي إصابات أو خسائر بشرية، بينما تستمر عمليات إخماد الحريق والتبريد وسط تأمين كامل لمحيط الحادث.

 

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