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حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو متداول لشخص يعتدي على المارة بسلاح أبيض في الدقهلية

الداخلية تكشف ملابسات
الداخلية تكشف ملابسات فيديو متداول لشخص يعتدي على المارة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط شخص ظهر في مقطع فيديو أثناء قيامه بالتعدي على المارة وترويع المواطنين باستخدام سلاح أبيض في أحد شوارع محافظة الدقهلية.

وكشفت التحريات أن الواقعة تعود إلى بلاغ تقدم به شخصان لمركز شرطة نبروه، أفادا فيه بتعرضهما للاعتداء من قبل الشخص الظاهر في الفيديو، وهو شاب "عاطل" مقيم بدائرة المركز، ووالده، حيث أسفر الاعتداء عن إصابتهما نتيجة استخدام المتهم الأول لسلاح أبيض.

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وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم ووالده، وبمواجهتهما، أقر والد المتهم بارتكاب نجله الواقعة، مشيرًا إلى أنه يعاني من اضطرابات نفسية ويتلقى العلاج في أحد مراكز علاج الإدمان، كما أفاد بتخلصه من السلاح المستخدم في الحادث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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