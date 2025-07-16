انطلقت اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025، أعمال المؤتمر العربي الحادي والعشرين لرؤساء أجهزة المرور، بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية، بمشاركة عدد من رؤساء وأعضاء الوفود العربية، وبحضور سعادة العميد منيف ساري المطيري رئيس المؤتمر.

انطلاق أعمال المؤتمر العربي الـ21 لرؤساء أجهزة المرور في تونس

وخلال الجلسة الافتتاحية، ألقى الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، كلمة أعرب فيها عن شكره للجمهورية التونسية على الرعاية والدعم المستمرين لأعمال المجلس وأمانته العامة، كما ثمّن جهود وزراء الداخلية العرب في دعم التعاون الأمني والمروري بين الدول الأعضاء.

وأكد أن المؤتمر يمثل فرصة ثمينة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات السلامة المرورية وتنظيم حركة المرور والحد من الحوادث، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع بات بندًا دائمًا على جدول أعمال المؤتمرات نظرًا لأهميته.

وتناول المؤتمر في جدول أعماله:

استعراض برامج الدول الأعضاء خلال أسبوع المرور العربي (4 – 10 مايو)، وأثرها في تعزيز الوعي المروري.

عرض تجربة شرطة الفجيرة في "منظومة التوعية المرورية الذكية – الميتاهيب"، الفائزة بالمركز الثاني في جائزة الأمير نايف للأمن العربي.

بحث إنشاء قاعدة بيانات تحليلية مرورية عربية تُمكن من اتخاذ قرارات دقيقة لمواجهة الحوادث المرورية في المنطقة.

كما دعا الأمين العام في ختام كلمته الدول الأعضاء إلى المساهمة الفعالة في تغذية قواعد البيانات الإحصائية المرورية، والمشاركة في فروع جائزة الأمير نايف، بما يعزز من الجهود المشتركة لتحقيق سلامة الطرقات في الوطن العربي.

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