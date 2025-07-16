لأول مرة فى السعودية، أوبر تعلن إطلاق خدمة السائقات بالمملكة

أعلنت شركة "أوبر" عن إطلاق خدمتها الجديدة "سائقات" في المملكة العربية السعودية، والتي تتيح للعميلات إمكانية حجز رحلات تقودها سائقات فقط، وذلك عبر التطبيق.

من النساء ولأجل النساء

جاء ذلك خلال فعالية خاصة نظمتها الشركة في الرياض تحت عنوان "من النساء ولأجل النساء"، وشهدت أيضا انطلاق أول فعالية لبرنامج "جيج سيستر" في السعودية، وهي مبادرة تهدف إلى بناء مجتمع داعم للسائقات.

ويتزامن إطلاق الخدمة مع مرور سبع سنوات على القرار الذي سمح للنساء بقيادة السيارات في السعودية 2018، في حين ينتظر أن يبدأ طرح الخدمة الجديدة تدريجيا في مدن رئيسية بالسعودية خلال الأسابيع المقبلة.

فتح أبوابا جديدة من الفرص

وقال يوسف أبو سيف، المدير العام لأوبر في السعودية: "أظهرت النساء في مختلف أنحاء السعودية كيف يمكن للتنقل أن يفتح أبوابا جديدة من الفرص".

وتوفر الميزة الجديدة للعميلات إمكانية اختيار سائقات لتنفيذ الرحلات، سواء عند الطلب أو من خلال الحجز المسبق، وتظهر الخدمة في التطبيق ضمن القائمة المصغرة بأسعار مماثلة لـ"أوبر إيكس"، مع خيار الحجز عبر ميزة "أوبر ريزيرف" للعميلات اللواتي يفضلن التخطيط المسبق.

وتأسست شركة أوبر عام 2010 ومن ذلك الحين دخلت إلى عدد كبير من دول العالم وتمكنت الشركة من إكمال 58 مليار رحلة، وأسهمت مع تطبيقات مثل كريم وجيني وبولت وغيرها من منصات التوصيل الأخرى في إعادة رسم ملامح قطاع توصيل الركاب داخل المدن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.