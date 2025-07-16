مسيرات إسرائيلية تقصف رئاسة الأركان السورية في دمشق

استهدفت مسيرات إسرائيلية بعدد من الصواريخ، مبنى رئاسة الأركان السورية في العاصمة دمشق.

استهدفت بوابة الدخول إلى مجمع الأركان العسكرية

وحسب المعلومات فإن الغارة استهدفت بوابة الدخول إلى مجمع الأركان العسكرية في دمشق.

جيش الحرب أغار قبل قليل على بوابة الدخول إلى مجمع الأركان فى دمشق

وأعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي أن "جيش الحرب أغار قبل قليل على بوابة الدخول إلى مجمع الأركان العامة التابع للنظام السوري في منطقة دمشق"، مؤكدة أنه يواصل "مراقبة التطورات والأعمال ضد المواطنين الدروز في سوريا وبناء على توجيهات المستوى السياسي يهاجم في المنطقة ويبقى في حالة تأهب للسيناريوهات المختلفة".

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