نتنياهو: ملتزمون بحماية الدروز في سوريا

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب ملتزمة بحماية الدروز في سوريا.

وأضاف نتنياهو: لدينا التزام بالحفاظ على جنوب غرب سوريا كمنطقة منزوعة السلاح.

واشنطن طلبت من إسرائيل وقف هجماتها ضد الجيش السوري

ومساء اليوم، أفادت القناة 12 العبرية نقلًا عن مصدر أمريكي، بأن واشنطن طلبت من إسرائيل وقف هجماتها ضد الجيش السوري في جنوب ‎سوريا.

وأضافت القناة 12 العبرية نقلا عن مصدر أمريكي: إسرائيل تعد واشنطن بوقف هجماتها على قوات الجيش السوري اعتبارا من مساء اليوم.

الداخلية السورية تتهم إسرائيل بدعم مجموعات مسلحة في السويداء

في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية السورية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت غارات جوية دعمًا لما وصفته بـ"المجموعات الخارجة عن القانون" في محافظة السويداء.

وأكدت الداخلية السورية أن الاشتباكات لا تزال مستمرة في بعض أحياء المدينة.

جهود مستمرة لاستعادة السيطرة الكاملة على المدينة

وأشارت الوزارة في بيان رسمي إلي أن قوات الأمن الداخلي، بالتعاون مع وحدات من وزارة الدفاع، تمكنت من طرد هذه المجموعات من غالبية مناطق السويداء، وسط جهود مستمرة لاستعادة السيطرة الكاملة على المدينة وإعادة الاستقرار إليها.

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