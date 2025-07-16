أسماء الفائزين بجائزة العطاء والوفاء بجامعة قناة السويس لعام 2025

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن أسماء الفائزين بجائزة العطاء والوفاء للعام الجامعي 2024 - 2025، والتي تُمنح سنويًا من قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت إشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، للأساتذة العاملين والمتفرغين بالجامعة، تقديرًا لإسهاماتهم العلمية والبحثية ومجهوداتهم المشهودة في خدمة الطلاب والباحثين.

أسماء الفائزين بجائزة العطاء والوفاء

وفاز هذا العام بجائزة العطاء والوفاء كل من: الدكتور طاهر إبراهيم محمد الصرفي، الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء الحيوية الطبية بكلية الطب، والدكتورة زهور إبراهيم نبيل، الأستاذ المتفرغ بقسم علم الحيوان بكلية العلوم، والدكتورة سامية محمود مصطفى، الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء الطبية بكلية الصيدلة.

تكريم رموز العطاء بالجامعة

وأوضح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة أن الجائزة تُعد إحدى صور التكريم التي تُقدمها الجامعة لأساتذتها الأجلاء عرفانًا بما قدموه من جهد طوال سنوات خدمتهم.

وأشار رئيس جامعة القناة، إلى أنه يتم الإعلان عنها سنويًا في شهر يناير، حيث تقوم كل كلية من كليات الجامعة بترشيح عدد من أساتذتها المتميزين مصحوبًا بالسيرة الذاتية لكل مرشح، ليتم دراستها من قبل لجنة الاختيار وفقًا لمعايير دقيقة تضمن الشفافية والنزاهة.

عقد لجنة لاختيار الفائزين

وقد عقدت لجنة اختيار الفائزين برئاسة نخبة من رموز الجامعة العلمية، وهم الدكتور العربي هندي شندي، عميد كلية العلوم الأسبق، والدكتور إبراهيم القرش، عميد كلية الهندسة الأسبق، والدكتور شريف رضوان، عميد كلية الزراعة الأسبق، والدكتور عبادي القاضي، عميد كلية طب جراحة الفم والأسنان الأسبق.

وقد وقع اختيار اللجنة على العلماء الثلاثة الفائزين، تقديرًا لإسهاماتهم المتميزة في مجالات تخصصهم، وجهودهم في خدمة الجامعة ومجتمعها الأكاديمي.

وتُشرف على تنفيذ الجائزة إدارة متابعة المشروعات البحثية والتطبيقية التابعة للإدارة العامة لمشروعات البيئة، تحت إشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والإشراف التنفيذي للأستاذة منى أوزوريس، مدير إدارة متابعة المشروعات البيئية، وذلك في إطار حرص قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة على إبراز النماذج المضيئة في مسيرة الجامعة، وتعزيز ثقافة الوفاء والتقدير للعلم والعطاء.

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