الأربعاء 16 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة اليد، مدرب الأهلي يهدد بالرحيل ويتهم النادي بالتقصير

ديفيد ديفيز مع مدير
ديفيد ديفيز مع مدير النشاط الرياضي بالأهلي، فيتو

كرة اليد، سيطرت حالة من الغضب على الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، بسبب موافقة النادي على رحيل عدد كبير من اللاعبين للاحتراف الخارجي، وعدم توفير البديل المناسب.

وعلمت "فيتو" أن المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز، هدد بتقديم الاستقالة من منصبه في حال فشل إدارة النادي في توفير عدد مناسب من الصفقات الجديدة لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وشهد فريق الأهلي رحيل كل من: عبد الرحمن فيصل إلى باريس سان جيرمان وأحمد عادل لفيزبريم المجري، ومؤخرا انتقال أحمد خيري لصفوف فريق لايبزيج الألماني.

ويرى المدير الفني الإسباني أن هناك تقصيرا من جانب إدارة النادي، في ظل اهتمام الزمالك بتدعيم صفوفه بعدد كبير من اللاعبين المميزين، كان آخرهم بيجاد مروان رجب لاعب سبورتنج الذي فشل الأهلي في إقناعه بالانضمام لصفوف القلعة الحمراء.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد الأهلي النادي الأهلي ديفيد ديفيز باريس سان جيرمان

مواد متعلقة

كرة اليد، تعرف على الفرق المشاركة بمونديال الأندية 2025

كرة اليد، صراع جديد بين الأهلي والزمالك في موسم الصفقات

كرة اليد، 20 لاعبا في قائمة منتخب الناشئين لبطولة العالم

كرة اليد، رومانيا وبولندا يعتذران عن عدم مواجهة منتخب الناشئين وديا

الأكثر قراءة

رسالة ساخرة من توفيق عكاشة لأحمد موسى بشأن تصريحات ترامب عن سد النهضة

اللاعب يرغب بارتداء التيشيرت الأحمر، تطورات جديدة في صفقة انتقال مصطفى محمد للأهلي

آخر مستجدات أزمة قانون الإيجار القديم وموعد السريان الرسمي في حال عدم التصديق أو الاعتراض

ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025

أخبار مصر: اقتراب مصطفى محمد للانضمام للأهلي، وفاة شيخ درزي بعد حلق مسلحين "شنبه"، مرض غامض يقضي على 5 أطفال أشقاء بالمنيا

منها التربية على عقيدة صحيحة، دار الإفتاء توضح حقوق الطفل في الإسلام

ذروة الموجة الحارة تشعل القاهرة، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

نتيجة الثانوية العامة 2025 في محافظة الجيزة

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم الثلاثاء 15/ 7/ 2025

المزيد

انفوجراف

خصومة وتهديد ووصية.. مفاجآت مثيرة تقلب موازين قضية مصرع البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القفل في المنام وعلاقتها بالقوة وارتفاع المكانة

ما رأي الشريعة الإسلامية في السفر عبر الزمن؟ الإفتاء توضح

منها التربية على عقيدة صحيحة، دار الإفتاء توضح حقوق الطفل في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية