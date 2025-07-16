قبل أداء اختبارات القدرات 2025، اعرف الفرق بين كليتي الفنون الجميلة والتطبيقية

اختبارات القدرات 2025.. بدأ منذ عدة أيام، التسجيل لأداء اختبارات القدرات 2025، لطلاب الثانوية العامة، في الكليات التي تشترط أداء اختبارات القدرات واجتيازها كشرط أساسي للقبول.

وحدد المجلس الأعلى للجامعات، الكليات التي تشترط أداء القدرات، وهي كليات الفنون الجميلة (فنون وعمارة)، والفنون التطبيقية، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية، وعلوم الرياضة، ومن المقرر أن ينتهي التسجيل لاختبارات القدرات عبر موقع التنسيق في الخميس 24 يوليو الجاري.

وعادة ما يخطئ الطلاب في التفريق بين كليتي الفنون الجميلة، والفنون التطبيقية، لذلك تستعرض فيتو الفرق بين الكليتين لتسهيل الاختيار بينهما على الطلاب.

أولا: كلية الفنون الجميلة (عمارة)

يوجد في كلية الفنون الجميلة قسم عمارة في أربع جامعات مصرية فقط، هي الإسكندرية، حلوان، المنصورة، المنيا.

ويقبل قسم العمارة بالكلية طلاب شعبة علمى رياضة فقط، كما هو الحال في قسم العمارة بكلية الهندسة، ويمكن للطالب بعد التخرج الحصول على عضوية نقابة المهندسين.

ويكون الفارق بين خريج كلية الفنون الجميلة قسم عمارة وخريج كلية الهندسة قسم عمارة في التفوق في المهارات اليدوية، وهذا الأمر يتميز به طلاب الفنون الجميلة عمارة.

ويبدأ طلاب الفنون الجميلة قسم العمارة الدراسة بسنة إعدادي (اعدادى عمارة ) ويدرسون نفس مواد قسم عمارة في كلية الهندسة، إلا أن الحد الادنى للقبول بكلية الفنون الجميلة عمارة يكون أقل من الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة قسم عمارة بنسبة تتراوح بين 1 و3%.

ثانيا: كلية الفنون الجميلة (فنون)

ويوجد قسم فنون في كلية الفنون الجميلة بخمس جامعات، هي حلوان، والإسكندرية، والأقصر، والمنيا، والمنصورة، وتقبل الطلاب من الشعبتين ادبي وعلمي.

أقسام كلية الفنون الجميلة (فنون)

وتتكون كلية الفنون الجميلة شعبة فنون من 5 أقسام هي كالتالي:

ديكور: يلتحق به الطالب بعد إعدادي في 4 سنوات تخصص، ويتخرج منه مهندس ديكور سواء عمارة داخلية أو ديكور سينما ومسرح وتليفزيون

تصوير: تصوير زيتي وجداري (المقصود بالتصوير الرسم )

جرافيك: إعلانات وكارتون وفن كتاب والتصميم عموما

نحت: علمي وأدبي، بجانب النحت يعمل خريجو هذا القسم في مصانع السيارات والهواتف المحمولة في تصميم المنتجات.

ثالثا: كلية الفنون التطبيقية

تقبل كلية الفنون التطبيقية، طلاب الشعبة العلمية فقط، وتوجد في 5 جامعات مصرية، هي جامعات حلوان، وبنها، ودمياط، وبني سويف، وطنطا.

وتتبع الكلية نقابة المصممين أو مصممي الفنون التطبيقية، كما يوجد بها قسمين يتبعون نقابة المهندسين (نسيج وطباعة المنسوجات) ويمكن للخريجين منهم الحصول على عضوية نقابة المهندسين.

أقسام كلية الفنون التطبيقية

تنقسم كلية الفنون التطبيقية إلى 14 قسما هي كالتالي:

الإعلان

الطباعة والنشر والتغليف

الأثاثات والإنشاءات المعدنية والحديدية

التصميم الداخلي والأثاث

التصميم الصناعي

الخزف

الزجاج

الزخرفة

الغزل والنسيج والتريكو

الملابس الجاهزة

المنتجات المعدنية والحلي

النحت والتشكيل المعماري والترميم

طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز

الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون

وتتميز كليات الفنون الجميلة (فنون وعمارة) والفنون التطبيقية، بأن مجالات العمل لطلابها بعد التخرج كثيرة جدا ومطلوبة في سوق العمل المحلي والدولي، كما أن أعداد الخريجين تكون قليلة جدا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.