كلية الفنون الجميلة بالمنصورة تناقش 200 مشروع تخرج للطلاب

نظّمت كلية الفنون الجميلة بـجامعة المنصورة مناقشات مشروعات تخرج طلاب المستوى الخامس (دفعة 2025)، بحضور الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على الكلية، وذلك في إطار دعم الجامعة للإبداع الطلابي وحرصها على تخريج كوادر متميزة قادرة على الإسهام في المشهدين الفني والثقافي.

وشهدت الفعالية حضور نخبة من الرموز الأكاديمية والفنية من مختلف الجامعات والمؤسسات المصرية، حيث جرت مناقشة أكثر من 200 مشروع تخرج من مختلف أقسام وبرامج الكلية، عكست جميعها مستوى متقدمًا من التفكير النقدي، والإبداع الفني، والقدرة على المعالجة التصميمية المعمقة لقضايا عصرية ذات أبعاد مجتمعية وتنموية.

الجامعة تسعى دائمًا إلى ترسيخ ثقافة الإبداع وتعزيز التميز الأكاديمي

وأعرب الدكتور شريف خاطر عن فخره واعتزازه بمستوى مشروعات التخرج لهذا العام، مشيدًا بالجهود المبذولة من قِبَل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، ومؤكدًا أن الجامعة تسعى دائمًا إلى ترسيخ ثقافة الإبداع وتعزيز التميز الأكاديمي وربطه بقضايا المجتمع.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذه المشروعات تُجسّد ثمرة سنوات من العمل والتعلّم، وتُؤكّد على ريادة جامعة المنصورة في مختلف المجالات.

كما ثمّن الجهود التنظيمية والإشرافية التي بذلتها إدارة الكلية تحت إشراف الدكتور محمد عبد العظيم، في دعم الطلاب وتشجيعهم على تقديم أفكار جريئة وأصيلة تعكس تطورًا ملموسًا في مستوى المخرجات التعليمية والإبداعية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد العظيم أن كلية الفنون الجميلة تسعى، عامًا بعد عام، إلى تطوير مضمون مشروعات التخرج بما يواكب مستجدات العصر ويستجيب لتحدياته، مؤكدًا أن مشروعات هذا العام أظهرت وعيًا متقدمًا لدى الطلاب بقضايا البيئة والهوية والثقافة، كما عكست مهاراتهم في توظيف أدوات التصميم والفن لخدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن الكلية حرصت على تنوع الطروحات لتشمل مختلف التخصصات والبرامج، مما أتاح فرصة حقيقية للتكامل والتفاعل بين مجالات الفنون المختلفة، مقدمًا الشكر لأعضاء لجان المناقشة والضيوف الكرام الذين كان لحضورهم وملاحظاتهم الأثر الكبير في إثراء تجربة الطلاب وتعميق رؤاهم الإبداعية.

رؤى بديلة لمحافظات دلتا النيل

وجاءت مشروعات قسم العمارة هذا العام تحت عنوان: «السياحة المجتمعية عبر التراث والفنون – رؤى بديلة لمحافظات دلتا النيل»، وذلك في إطار دعم التوجهات الوطنية نحو التنمية المتكاملة وتحقيق أهداف استراتيجية "رؤية مصر 2030"، حيث قدّم الطلاب أفكارًا مبتكرة لتعزيز الهوية الثقافية وتوظيف المقومات المحلية في دعم السياحة المجتمعية، وطرح معالجات عمرانية تواكب التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

وناقش برنامج العمارة الداخلية بقسم الديكور مفاهيم التصميم المستدام من خلال مشروعات تعكس الوعي البيئي والاجتماعي والاقتصادي، بينما تناولت مشروعات برنامج الفنون التعبيرية معالجات تشكيلية لنصوص درامية عبر تصميمات مبتكرة للديكور والأزياء، مستلهمة من المدارس الفنية والحقب التاريخية المختلفة.

وقدّم برنامج التصوير الجداري رؤى فنية متنوعة لمعالجة عدد من مباني ومنشآت الجامعة عبر تصميمات تنتمي لمدارس تشكيلية متعددة، مستخدمين خامات كالفسيفساء والزجاج، أما برنامج التصوير فقد تناول عناصر من التراث الشعبي المصري مثل "السبوع" و"المولد" و"الزار"، مجسِّدًا إياها بأساليب تصويرية معاصرة.

كما تميزت مشروعات قسم الجرافيك في برنامج الرسوم المتحركة وفنون الكتاب بتصميم شخصيات لروايات مصرية الأصل، وتصميم أغلفة ومواد ترويجية لأفلام متحركة، فيما قدّم برنامج التصميمات المطبوعة أعمالًا فنية ناقشت موضوعات إنسانية مثل الغربة، والقرار، والفقد.

وفي قسم النحت، طرح الطلاب مشروعات في النحت البارز والنحت الميداني، تنوعت فيها المواد والخامات، وقدموا نماذج تصميمية تصلح للعرض في الميادين والساحات العامة.

وشارك في مناقشة المشروعات من كلية الفنون الجميلة: الدكتورة شاهندة ترك، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب والمشرفة على قسم الديكور؛ والدكتورة دينا يسري سليمان، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث؛ والدكتورة ريم خيري، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرفة على قسم النحت؛ والدكتور محمد نبيل عبد السلام، رئيس قسم الجرافيك؛ والدكتورة مهرة حامد صقر، رئيسة قسم التصوير؛ والدكتورة آلاء المنزلاوي، رئيسة قسم العمارة.

كما شارك في مناقشة مشروعات التخرج لهذا العام عدد من القامات الفنية والأكاديمية، من بينهم: الدكتور مصطفى سلطان، عميد معهد الفنون المسرحية السابق؛ والدكتور حمدي أبو المعاطي، نقيب التشكيليين الأسبق، ورئيس قطاع الفنون التشكيلية الأسبق، وأستاذ الجرافيك بجامعة حلوان؛ والدكتور محمد هلال، مقرر اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين في الفنون الجميلة؛ والدكتور حسن متولي، عميد كلية الفنون والتصميم بالجامعة البريطانية السابق؛ والدكتورة صفية القباني، أستاذة التصوير، وعميدة الكلية السابقة، ونقيبة التشكيليين السابقة؛ والمعماري عصام صفي الدين، مستشار أكاديمية الفنون للعمارة والمكتب العربي للتصميم والعرض المتحفي؛ والدكتور محمد هشام سعودي، أستاذ بقسم العمارة بجامعة الإسكندرية؛ والدكتورة حنان صبحي، رئيسة قسم الديكور بجامعة الإسكندرية؛

وحضر والدكتور أحمد فؤاد، وكيل كلية الفنون الجميلة السابق بجامعة الإسكندرية؛ والدكتور حاتم الطويل، رئيس قسم الهندسة المعمارية بجامعة الدلتا؛ والدكتورة أمال عبد الحليم الدبركي، قسم العمارة بجامعة المنيا؛ والدكتور أحمد محمود صابر، وكيل كلية الفنون الجميلة للدراسات العليا بجامعة حلوان؛ والدكتور سامر السياري، أستاذ مساعد بقسم العمارة بجامعة بيروت العربية؛ والدكتور أحمد عبد الفتاح الزيات، رئيس شعبة العمارة بنقابة المهندسين، وجامعة الإسكندرية؛ والدكتورة نانيس محمد الصياد، كلية الهندسة جامعة المنصورة؛ والدكتورة أسماء مصطفى الشامي، كلية الهندسة جامعة المنوفية؛ والدكتورة ناهد عمران، الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا؛ والدكتورة لميس الجيزاوي، كلية الهندسة جامعة المنصورة؛ والدكتورة هبة الله أبو الفضل، رئيسة قسم العمارة بجامعة الإسكندرية؛ والدكتورة نيفين عزمي، كلية الهندسة جامعة طنطا؛ والدكتورة ريهام نادي، كلية الهندسة جامعة فاروس؛ والدكتور ماجد محمد سامي زغو، مدير برنامج العمارة الرقمية بجامعة الجلالة

والدكتورة رشا العشماوي، رئيسة قسم الهندسة المعمارية بمعهد الدلتا للهندسة؛ والدكتور مهند علي فودة، رئيس قسم العمارة بمعهد المنصورة العالي للهندسة؛ والدكتور أحمد سليم، جامعة المنيا؛ والدكتور نهاد عبد المنعم، جامعة حلوان؛ والدكتور أحمد ناجي، جامعة بدر؛ والدكتورة هويدا عبد الفتاح، جامعة الإسكندرية؛ والدكتور محمود عبد الحليم الغايش، جامعة المنيا؛ والدكتور زكريا القاضي، جامعة المنيا؛ والدكتورة سحر درغام، جامعة الإسكندرية؛ والدكتور صلاح القمري، جامعة الإسكندرية؛ والدكتور أحمد عبد العزيز، جامعة حلوان؛ والدكتور الشاذلي عبد الله، جامعة المنيا؛ والدكتور هشام المعداوي، جامعة الأقصر؛ والدكتورة عايدة نافع، جامعة المنيا؛ والدكتور أحمد إبراهيم، جامعة حلوان؛ والدكتور سيف الإسلام صقر، جامعة حلوان؛ والدكتور أشرف عبد الفتاح، جامعة حلوان؛ والدكتور عبد العزيز الجندي، جامعة حلوان؛ والدكتور طاهر عبد العظيم، جامعة حلوان؛ والدكتور عماد حسني، جامعة حلوان؛ والدكتورة عزة أبو السعود، جامعة الإسكندرية؛ والدكتور أحمد شحاتة، المشرف على مشروعات الجرافيك؛ والدكتورة نرمين فاروق، المشرفة على أبحاث شعبة الفنون التعبيرية.

ويُشار إلى أن المشاركين في لجان المناقشة هذا العام مثّلوا طيفًا واسعًا من التخصصات والخبرات، حيث شملت اللجان نخبة من الأساتذة والخبراء من مختلف الجامعات والمؤسسات، من بينهم مديرو برامج أكاديمية، ورؤساء أقسام، واستشاريون معماريون وفنيون، وممثلو نقابات مهنية، الأمر الذي أسهم في إثراء النقاش الأكاديمي وتعزيز القيمة العلمية والفنية لمشروعات التخرج، بما يضمن الارتقاء بمستوى خريجي الكلية وتأهيلهم للمنافسة محليًّا وإقليميًّا.

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