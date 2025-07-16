جيهوب نجم فرقة BTS يشعل مسرح لولابالوزا برلين أمام 60 ألف متفرج

تألق نجم فرقة الكيبوب العالمية BTS، جايهوب على مسرح Lollapalooza Berlin أمام أكثر من 60 ألف متفرج، محولا الاستاد لمحيط مضيء من الآرمي (معجبي فرقة BTS).

في الرابع عشر من يوليو الجاري بالتوقيت الكوري، وقف جايهوب کنجم رئيسي للمهرجان، ليختتم الحدث بعرض مذهل على المسرح الرئيسي جعل الأرض ترتعش تحت أقدام الجماهير، وقد شهد العرض متابعة عالمية استثنائية عبر منصتي ويفيرس ويوتيوب، حيث تابعه محبون من 226 دولة ومنطقة حول العالم.

ووصفت وسائل الإعلام المختلفة حول العالم العرض الذي استمر لأكثر من 90 دقيقة بكلمات تفيض بالإعجاب، وكتبت مجلة Rolling Stone الألمانية أشادت بالأداء كأحد أبرز عروض المهرجان واصفة إياه بـ "فنان الكيبوب الكامل".

وفي تعليق مفعم بالحماس، كتبت المجلة: “المدة ساعة ونصف شاهدنا أداء للكيبوب على مستوى دوري الأبطال عرض جايهوب كان نشوة وفن، كان ثقافة في حد حد ذاتها.”

عودة فرقة BTS

في بث مباشر مفاجئ لملايين المعجبين حول العالم، أعلن أعضاء فرقة BTS السبعة في الأول من يوليو عن خططهم المستقبلية بعد انتهاء خدمتهم العسكرية الإلزامية، وأكدت الفرقة الكورية الجنوبية الشهيرة إصدار ألبومها الجماعي الجديد وجولة عالمية كبرى في ربيع عام 2026، مما يمثل عودتهم كفرقة كاملة لأول مرة منذ أربع سنوات.

خلال البث المباشر الذي أُجري عبر تطبيق Weverse، شارك أعضاء BTS تفاصيل حصرية حول مشروعهم القادم، وصرح قائد الفرقة، RM، بأن العمل على الألبوم الجديد سيبدأ في الولايات المتحدة هذا الشهر، مشددًا على التزامهم بالتركيز على الموسيقى، وقال RM: "ابتداءً من يوليو، سنجتمع معًا بجدية للتركيز على العمل الموسيقي، سيصدر ألبومنا الكامل في الربيع المقبل، ولن تضطروا للانتظار حتى يوليو أو أغسطس".

وأضاف RM مؤكدًا خطط الجولة العالمية المرتقبة: "بالطبع، سننطلق أيضًا في جولة عالمية، تبدأ في الربيع المقبل، سنراكم هنا وهناك في جميع أنحاء العالم، لذا تطلعوا إليها بشوق". وأشار إلى أن الفرقة ستحرص على التواصل مع معجبيها قدر الإمكان عبر البث المباشر على Weverse ووسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة التحديثات حول تقدم العمل.

من جانبهم، عبر أعضاء الفرقة عن سعادتهم بالعودة والعمل معًا، وعلق جونجكوك قائلًا: "هذه المرة، سنعود إلى حالتنا الأصلية ونجتمع معًا." بينما أضاف جيمين: "سنعمل بجدّ ونُحضّر الألبوم بسرعة حتى لا تضطروا للانتظار طويلًا، أنا سعيدٌ جدًا لأننا جميعًا معًا".

يأتي هذا الإعلان بعد تقرير سابق لصحيفة "كوريا هيرالد" في الشهر الماضي، والذي أفاد بأن BTS تستعد لعودتها بكامل أعضائها في مارس 2026. في ذلك الوقت، اكتفت شركة BIGHIT MUSIC، وكالة الفرقة، بالرد على التساؤلات بتصريح مفاده: "لم يُحسم أمرٌ بعد بشأن جدول عودة BTS." ومع الإعلان الرسمي من الفرقة نفسها، تتوضح الصورة الآن أمام القاعدة الجماهيرية العريضة التي تنتظر عودة BTS بفارغ الصبر.

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