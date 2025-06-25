Forever We Are Young فيلم وثائقي جديد يحتفي بجمهور BTS

يستعد عشاق فرقة الكيبوب BTS حول العالم، المعروفون باسم "الأرمي"، ليكونوا في قلب الأضواء مع إطلاق الفيلم الوثائقي المرتقب "Forever We Are Young". من المقرر عرض الفيلم في دور السينما بتاريخ 30 يوليو 2025.

على خلاف الأعمال الوثائقية السابقة التي اعتادت التركيز على كواليس حفلات وجولات الفرقة الموسيقية، يأتي هذا الفيلم ليغير الوجهة، مسلطًا الضوء على الجمهور نفسه. يبرز العمل الدور المحوري الذي لعبه "الأرمي" في مسيرة BTS، منذ انطلاقتهم المتواضعة عام 2013 وحتى بلوغهم قمة النجومية العالمية.

صرحت المخرجتان غرايس لي وباتي آن في بيان رسمي يؤكد على العلاقة المتأصلة بين الفرقة وجمهورها: "لا وجود لـ BTS بدون الآرمي، ولا وجود للآرمي بدون BTS". وأعربتا عن حماسهما لتقديم "رحلة عاطفية" للجمهور، يلتقون فيها بـ"جمهور جعلنا نضحك ونبكي ونفكر".

سيتناول الفيلم قصصًا ملهمة لعدد من المعجبين الذين دعموا BTS منذ البدايات، وكان لهم دور أساسي في تحطيم الأرقام القياسية والمساهمة في ترسيخ مكانة الفرقة كأيقونات ثقافية في القرن الحادي والعشرين.

ويتعمق الفيلم الوثائقي "Forever We Are Young" في مجتمع جماهيري كان بمثابة حجر الزاوية في النجاح العالمي لـ BTS. متحديًا الصورة النمطية لجمهور البوب، يقدم الفيلم "الأرمي" كحركة متنوعة ثقافيًا ومتعددة الأجيال وذات وعي اجتماعي وثقافي عميق. لقد صنع هذا المجتمع تأثيرًا تجاوز حدود الموسيقى، ليصبح رمزًا عالميًا للأمل والوحدة في عالم اليوم المنقسم.

يُعد هذا العمل الوثائقي احتفالًا بالجمهور الذي رافق الفرقة في كل مرحلة من مراحل تطورها، واضعًا إياه في دائرة الضوء كقوة دافعة وصوت مؤثر لا يمكن تجاهله في صناعة الموسيقى الحديثة.

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