استضافت أكاديمية الشرطة – بمقر مركز بحوث الشرطة – فعاليات الدورتين التدريبيتين الثانية والثالثة، واللتين نظمتهما اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

"الداخلية" تنظم دورتين تدريبيتين لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لدى الكوادر الأمنية

وتضمنت الدورتان برنامجًا تدريبيًّا مكثفًا شمل: التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر وأبرز أنشطتها محليًا ودوليًا ومناقشة دور اللجنة في النزاعات المسلحة واستعراض مبادئ القانون الدولي الإنساني وعلاقته بـ القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة الداخلية على الانفتاح والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية، بما يسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز المعرفة بالمبادئ العامة للقوانين والمعاهدات الدولية بين صفوف العاملين بالوزارة.

وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة، دعمًا لمسيرة التحديث والتطوير المؤسسي، وبما يواكب المتغيرات والتحديات الأمنية الراهنة؛ وفي إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى رفع كفاءة العنصر البشري وتطوير منظومة العمل الأمني من خلال برامج تدريبية متقدمة بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.