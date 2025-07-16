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حوادث

الداخلية تنظم دورتين تدريبيتين لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لدى الكوادر الأمنية

الداخلية تنظم دورتين
"الداخلية" تنظم دورتين تدريبيتين لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان

استضافت أكاديمية الشرطة – بمقر مركز بحوث الشرطة – فعاليات الدورتين التدريبيتين الثانية والثالثة، واللتين نظمتهما اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

"الداخلية" تنظم دورتين تدريبيتين لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لدى الكوادر الأمنية

وتضمنت الدورتان برنامجًا تدريبيًّا مكثفًا شمل: التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر وأبرز أنشطتها محليًا ودوليًا ومناقشة دور اللجنة في النزاعات المسلحة واستعراض مبادئ القانون الدولي الإنساني وعلاقته بـ القانون الدولي لحقوق الإنسان.

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وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة الداخلية على الانفتاح والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية، بما يسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز المعرفة بالمبادئ العامة للقوانين والمعاهدات الدولية بين صفوف العاملين بالوزارة.

وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة، دعمًا لمسيرة التحديث والتطوير المؤسسي، وبما يواكب المتغيرات والتحديات الأمنية الراهنة؛ وفي إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى رفع كفاءة العنصر البشري وتطوير منظومة العمل الأمني من خلال برامج تدريبية متقدمة بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.

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